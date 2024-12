NAVO-baas Rutte: 'Tijd om ons mentaal voor te bereiden op oorlog'

Mark Rutte heeft in zijn eerste grote toespraak als secretaris-generaal van de NAVO een alarmerende boodschap gebracht. Volgens Rutte moeten we ons "geestelijk voorbereiden op oorlog". Hij benadrukt dat de veiligheidssituatie de ergste is in zijn leven en waarschuwt voor een dreigende escalatie.

Ook Nederlandse banken zullen consumenten adviseren om contant geld in huis te hebben vanwege de toegenomen geopolitieke dreigingen, zoals je ziet in bovenstaande video.

"Ik zal eerlijk zijn: de veiligheidssituatie ziet er niet goed uit. Het is zonder twijfel de ergste in mijn leven. En ik vermoed ook in die van u", zei Rutte in zijn eerste speech als secretaris-generaal van de NAVO.

Rutte wees in zijn speech op de groeiende dreiging van landen als Rusland, China, Noord-Korea en Iran. "Ze zijn hard aan het werk om Noord-Amerika en Europa te verzwakken," zei hij. Ook noemde hij de oorlog in Oekraïne en de betrokkenheid van Noord-Koreanen die meevechten met Rusland. Volgens hem bereidt Rusland zich voor op een langdurige confrontatie met zowel Oekraïne als de NAVO-landen.

De NAVO-chef uit daarnaast zorgen over de snelle uitbreiding van het Chinese kernwapenarsenaal. "China ontwikkelt er steeds meer en dat gebeurt zonder transparantie en beperkingen."

Meer geld naar defensie

Om toekomstige conflicten te voorkomen, dringt Rutte aan op meer investeringen in defensie. Hij ziet hierin een cruciale rol voor de inwoners van NAVO-landen: "Het ligt in uw handen. Vandaar vraag ik om uw steun. Actie is dringend."

Hoewel Rutte benadrukt dat er geen directe militaire dreiging is voor de NAVO-landen, maakt hij zich zorgen over de nabije toekomst. "We zijn niet waar we willen zijn". Hij vindt dat we "ernstig bezorgd" moeten zijn. "Ik ben dat wel."