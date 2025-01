Nederlanders maken zich in 2025 het meest zorgen over een mogelijke oorlog

Nederlanders maken zich dit jaar het meest zorgen over een mogelijke oorlog. Uit representatief onderzoek onder leden van het Hart van Nederland-panel blijkt dat 44 procent van de bevolking deze zorg bovenaan hun lijst plaatst. Daarmee overtreft het de zorgen over financiën (34 procent) en gezondheid (32 procent). Wat ligt ten grondslag aan deze groeiende angst, en hoe bereiden mensen zich voor?

Bij een prepwinkel in Utrecht is het opvallend druk. Eigenaar Luuk van de Ruit merkt een sterke toename in het aantal klanten: "Steeds meer mensen die hier nooit eerder over nadachten, komen nu de winkel binnen. We zien veel vraag naar producten als radio's, blikken eten en waterfilters."

Volgens Van de Ruit zijn het niet alleen doorgewinterde preppers die spullen inslaan: "Het zijn ook de gewone mensen die gewoon een beetje zekerheid willen. De radio’s zijn niet aan te slepen en blikken eten die twintig jaar houdbaar zijn vliegen de deur uit."

Angst en reactie

De groeiende angst voor oorlog heeft een duidelijke impact op het gedrag van mensen. "Angst kan verschillende reacties oproepen," legt psycholoog Kaz de Jong van Artsen zonder Grenzen uit. "Sommigen ontkennen het probleem volledig, anderen worden onrustig en piekeren veel zonder iets te ondernemen. Bij weer anderen slaat de angst om in paniek. Zij hamsteren, zoeken een schuilplaats, en leven alsof een ramp elk moment kan gebeuren."

Volgens De Jong is een gezonde aanpak essentieel: "Het is goed om je voor te bereiden, maar doe dat gecontroleerd. Maak een plan, doe wat nodig is, en accepteer dat je niet alles in de hand hebt. Dat helpt om rust te vinden", aldus De Jong.