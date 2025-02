Panel: meer macht naar Brussel om sterker te staan tegen VS en Rusland

Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat de Europese Unie meer macht moet krijgen ten opzichte van nationale overheden. Uit een representatieve peiling onder 2.565 respondenten van het Hart van Nederland-panel blijkt dat 60 procent voor een sterker centraal geleide Unie is om beter opgewassen te zijn tegen wereldmachten als China, Rusland en de Verenigde Staten. Slechts 26 procent is tegen en 14 procent heeft geen mening.

Met het groeiende wantrouwen tegenover de VS pleiten veel respondenten voor meer Europese autonomie, zowel economisch als militair. De roep om een gezamenlijk Europees leger klinkt steeds luider, te zien in bovenstaande video.

De uitslag van deze peiling past in een bredere trend waarin een groot deel van de Nederlanders open lijkt te staan voor een versterking van de EU op het gebied van defensie en diplomatie. Eerder bleek uit onderzoek dat bijna de helft van de Nederlanders (49 procent) het eens is met het idee van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky voor een gezamenlijk Europees leger op te richten.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel

Wat vind je van vuurwerk, klimaatdemonstraties of de opkomst van kunstmatige intelligentie? Welke impact hebben besluiten van de politiek op jou? En wat moet volgens jou de toekomst zijn van Zwarte Piet? Deze en talloze andere vragen krijg je voorgeschoteld in het Hart van Nederland-panel. Meld je ook aan voor het grootste dagelijkse nieuwspanel van Nederland en bepaal wat nieuws wordt!

Meld je aan voor het panel Ook meedoen aan het Hart van Nederland-panel? Aanmelden kan via deze link. Bent u al lid en zijn uw gegevens gewijzigd? Dan kunt u dat via deze link aangeven. Meld je aan

Volgens Zelensky moet de EU naar aanleiding van de Amerikaanse draai onafhankelijker worden van de Verenigde Staten. Veel Nederlanders zijn het daar ook mee eens: 70 procent wil dat de Europese Unie zich op economisch, diplomatiek en militair vlak meer losmaakt van de VS. 15 procent vindt van niet, en 15 procent heeft hierover geen mening.

Uit het onderzoek blijkt ook dat 43 procent van de panelleden de Verenigde Staten momenteel meer als vijandige mogendheid ziet dan als een bevriende natie. Dit zijn vooral stemmers van meer linkse partijen, zoals Volt (67 procent) GL-PvdA (66 procent), Partij voor de Dieren (63 procent), SP (63 procent) en ChristenUnie (52 procent). Hoewel meer panelleden Rusland (76 procent) en China (56 procent) als vijandige mogendheden zien, is het percentage dat zich kritisch over NAVO-bondgenoot Verenigde Staten uit opvallend hoog te noemen.

Waarom willen Nederlanders meer macht naar Brussel?

De steun voor een sterker Europa, en de wil om daarvoor meer macht van nationale overheden af te staan aan Brussel, lijkt te zijn gegroeid door de kritische lijn die de Amerikaanse president Trump en zijn team volgen. De Amerikanen vinden dat Europeanen meer zelf voor hun veiligheid moeten opdraaien, en hebben de afgelopen week handreikingen gedaan richting Rusland om zo snel mogelijk tot vrede in Oekraïne te komen.

Deze poging tot vrede leidt echter ook tot kritiek omdat de Amerikaanse minister van Defensie stelt dat Oekraïne hiervoor al het door Rusland bezette gebied moet opgeven, en geen lid mag worden van de NAVO. Dit wordt door verschillende Europese landen gezien als een onverstandige zet, vooral om dit zo openlijk te melden. Zo stelde de Nederlandse defensieminister Brekelmans vorige week dat hij "het goed zou vinden als we niet al onze standpunten open op tafel leggen."

Wantrouwen

Uit de open antwoorden van veel respondenten komt ook een beeld van een groeiend wantrouwen jegens de Verenigde Staten als bondgenoot naar voren. Verschillende respondenten wijzen op de inconsistentie van het Amerikaanse beleid. "Amerika is niet meer te vertrouwen en zeker niet nu Trump weer aan de macht is. De EU moet een eigen groot leger krijgen. De EU heeft weer jaren liggen te slapen", schrijft een van de panelleden.

"Europa is voor het blok gezet door het standpunt van de VS", uit een ander zijn frustratie over hoe de VS Europa behandelt. "Geen partij bij de onderhandelingen rondom de vrede met Oekraïne. Europa is als een stuk vuil behandeld: gewoon gepasseerd! Daarnaast is Oekraïne zelf als een stuk vuil behandeld." Andere respondenten noemen de VS een "matennaaier" en stellen dat Europa veel te afhankelijk is geworden van de grillen van de Amerikaanse politiek.