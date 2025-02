'Nederlanders trainen in geheim Oekraïense tankbemanningen in Duitsland'

Op een geheime locatie in de Duitse bossen krijgen Oekraïense soldaten training van Nederlandse instructeurs om met de Leopard 1-tank het slagveld op te gaan. Deze militaire trainingsmissies zijn cruciaal, maar ook kwetsbaar, aangezien Rusland dergelijke locaties als doelwit beschouwt. Minister van Defensie Ruben Brekelmans bezocht woensdag de opleiders en hun studenten in Duitsland, meldt De Telegraaf.

De discussie over de Nederlandse militaire betrokkenheid in Oekraïne laait opnieuw op nu de Tweede Kamer zich buigt over een mogelijke inzet na een vredesregeling. In de video hierboven delen verschillende Nederlanders hun mening hierover.

De Nederlandse instructeurs die de Oekraïense soldaten opleiden, zijn vaak veteranen die zelf jarenlang met tanks hebben gewerkt. Veel van hen zagen hun bataljons in het verleden verdwijnen toen Nederland zijn tanks verkocht. Nu blijkt hun expertise van onschatbare waarde: "De Leopard 1 is nog steeds een tank die telt", zegt overste Paul tegen de krant. "En oude kennis verdwijnt nooit." De Oekraïense soldaten krijgen in enkele weken tijd een spoedcursus over wat de Nederlanders in jaren hebben geleerd.

De opleiding is intensief en zonder ruimte voor fouten. "Wij leerden elk knopje blindelings vinden, zelfs ondersteboven. Maar deze jongens hebben geen tijd om dat onder de knie te krijgen", vertelt een instructeur. Toch tonen de Oekraïners zich veerkrachtig. Brekelmans merkt op dat hun vastberadenheid ondanks de veranderende oorlogssituatie onverminderd groot blijft. "Hoe sterker je op het slagveld staat, hoe sterker je aan de onderhandelingstafel bent."

'Ook van waarde bij staakt-het-vuren'

Hoewel oud-president Trump een wapenstilstand lijkt te pushen, blijft Nederland de Oekraïense strijdkrachten steunen. Brekelmans onderstreept dat zelfs bij een staakt-het-vuren militaire training noodzakelijk blijft: "Ook na een wapenstilstand worden militairen gerekruteerd en getraind. Afschrikking blijft essentieel."

Oekraïne slaagt erin de Russische opmars te vertragen met slimme drone-aanvallen, maar Brekelmans blijft bezorgd. "Rusland verliest veel soldaten, maar blijft ze massaal inzetten en produceert steeds meer wapens. Als een lavastroom vreet het zich een weg naar voren, alles vernietigend op zoek naar een zwakke plek." Om die reden blijft Nederland bijdragen aan de militaire training van Oekraïense troepen.