VVD en GroenLinks-PvdA willen extra geld voor Oekraïne

De VVD en GroenLinks-PvdA willen dat het kabinet extra geld vrijmaakt voor Oekraïne. De Tweede Kamer debatteert dinsdag met premier Dick Schoof over de situatie in Oekraïne en de vredesonderhandelingen tussen Rusland en de VS.

Zelensky deed onlangs een oproep voor een Europees leger, zo zie je in bovenstaande video.

Tijdens het debat met premier Dick Schoof dienen de coalitie- en oppositiepartij een motie in waarin om extra geld wordt gevraagd. Volgens VVD en GroenLinks-PvdA is dat nodig om Oekraïne een sterke uitgangspositie te geven aan de onderhandelingstafel.

In de Kamer is brede steun voor hulp aan het door Rusland belaagde Oekraïne. Nederland heeft tot dusver een voortrekkersrol aangenomen als het gaat om hulp aan Kyiv. In de coalitie heeft de PVV al aangegeven tijdens het voorjaarsoverleg geen extra geld voor Oekraïne te willen vrijmaken.

PVV wil geen extra geld vrijmaken

De Amerikanen en Russen praten alleen over het beëindigen van het conflict, tot woede en frustratie van Oekraïne en Europa. In een later stadium van de onderhandelingen zouden ze er wel bij betrokken worden, aldus de Amerikanen. De Europeanen zouden een troepenmacht moeten leveren om de vrede te bewaken.

Dat PVV-leider Geert Wilders al heeft laten weten tegen deelname van Nederlandse militairen aan zo'n troepenmacht te zijn, vindt GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans "onverantwoord". Tegen het NOS Radio 1 Journaal zegt hij dat uitzending van militairen niet kan zonder steun van de grootste regeringspartij. "Dan weet de regering niet waar ze aan toe is", aldus Timmermans. "Dan is ook voor de buitenwereld onduidelijk waar Nederland staat."

ANP