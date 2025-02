Wilders: geen militairen naar Oekraïne, geld of materieel sturen kan wel

De PVV blijft vasthouden aan haar standpunt dat er na een vredesregeling geen Nederlandse militairen zullen deelnemen aan een troepenmacht in Oekraïne. "Dat gaan we niet doen." Een andere bijdrage, zoals financiële steun of materiële hulp, sluit PVV-leider Geert Wilders echter niet uit.

Of hij het kabinet laat vallen als het tóch besluit deel te nemen aan zo’n troepenmacht, wilde hij niet zeggen. Ook extra geld voor Oekraïne is voor hem geen taboe meer, maakte Wilders duidelijk tijdens een debat over de situatie in Oekraïne. De afgelopen tijd verzette de PVV-leider zich hier juist tegen.

Minister-president Dick Schoof bekijkt of het nodig is om extra geld uit te trekken voor Oekraïne bij de tussentijdse bijstelling van de begroting in april. Bij het debat over de schuivende verhoudingen nu Donald Trump de president is van de Verenigde Staten, zei de premier dat er voorlopig genoeg geld op de plank ligt voor Oekraïne, als er snel moet worden gehandeld.

Budgetten nog 'grotendeels beschikbaar'

De budgetten voor 2025 zijn volgens Schoof nog "grotendeels beschikbaar" en die kunnen "elk moment" worden ingezet voor Oekraïne. "En het gaat ook niet om klein geld." Daarom hoeft het kabinet niet te haasten om extra geld klaar te zetten voor steun aan Oekraïne, aldus de premier.

Zwartrijden

Volgens VVD-leider Dilan Yeşilgöz neemt Wilders geen verantwoordelijkheid als hij een Nederlandse militaire bijdrage categorisch blijft uitsluiten. "In mijn boekje is het gewoon zwartrijden. Zorgen dat anderen wel betalen, maar zelf een free ride willen. Dat vind ik echt ontzettend teleurstellend van een partij die zegt te staan voor de veiligheid van Nederlanders."

Wilders vindt dat Oekraïense mannen die hier verblijven, eerst maar eens moeten terugkeren naar hun land.

Wilders niet bezorgd om aanval op NAVO

"Voor de PVV is het belangrijk dat er vrede komt," zei Wilders. Hij vindt dat de EU en Oekraïne uiteindelijk aan de onderhandelingstafel moeten zitten en akkoord moeten kunnen gaan met een vredesregeling.

Wilders maakt zich geen zorgen dat Rusland na een eventuele vrede een NAVO-land zal aanvallen. De Russen zullen volgens hem "niet zo dom zijn." "Dan hebben ze de hele NAVO op hun dak."

