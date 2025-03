Schoof voert 'stevig gesprek' met Wilders en Van der Plas over hulp Oekraïne

Premier Dick Schoof heeft woensdagochtend met Geert Wilders (PVV) en Caroline van der Plas (BBB) gesproken over de miljardensteun aan Oekraïne. Volgens een woordvoerster van de premier was het een "goed en stevig gesprek." Over de inhoud van het gesprek worden verder geen details gegeven.

Op kleinere schaal zijn er nu ook al veel mensen die Oekraïne helpen, zoals de Bulgaars-Nederlandse Khristina, te zien in bovenstaande video.

Schoof kondigde vorige week in een debat aan volgend jaar 3,5 miljard euro hulp te geven aan Oekraïne. Hiervan waren de coalitiepartijen naar eigen zeggen niet op de hoogte. Daarop eisten PVV en BBB een gesprek met de premier om opheldering te krijgen.

ANP