Schoof: Nederland maakt 3,5 miljard vrij voor steun Oekraïne in 2026

Nederland maakt ongeveer 3,5 miljard euro vrij om Oekraïne te steunen in 2026. Dat heeft premier Dick Schoof gezegd in het debat over de oorlog in Oekraïne en de verdediging van Europa. Het bedrag komt volgens de premier neer op een voortzetting van de lijn die de afgelopen jaren is ingezet.

Tot 4 februari van dit jaar had Nederland meer dan 5,88 miljard euro aan militaire steun gegeven, schreven ministers Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken, NSC) en Ruben Brekelmans (Defensie, VVD) vorige maand in een brief aan de Kamer. Daar hoorden ook financiële bijdragen bij aan internationale fondsen.

Eerder op woensdag had Schoof de Oekraïense president Volodymyr Zelensky al laten weten dat Nederland 700 miljoen geeft voor de aankoop van drones. Dat geld komt uit een toezegging die eerder al was gedaan.

Geen belofte van Wilders

PVV-leider Geert Wilders wil nog niet toezeggen dat hij akkoord gaat met de 3,5 miljard euro. Hij zegt dat hij pas steun kan geven als er ook extra geld gaat naar goedkopere boodschappen, lagere huren en een lagere energierekening.

Ook zonder steun van de PVV is er vrijwel zeker een meerderheid in de Tweede Kamer voor de extra miljarden.

