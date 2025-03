Schoof: binnen paar weken plan 'garantiemacht' Oekraïne

Binnen enkele weken ligt er een plan op tafel voor hoe Oekraïne beschermd kan worden na een mogelijk staakt-het-vuren. Dat zei premier Dick Schoof donderdag na een internationale top in Parijs. De focus komt daarbij steeds minder te liggen op het sturen van grote buitenlandse troepenmachten, en juist meer op het versterken van het Oekraïense leger zelf.

Frankrijk had gehoopt het plan tijdens deze top al te kunnen afronden, maar dat bleek te vroeg. Volgens Schoof zijn militaire experts "wel echt heel ver", maar is het belangrijk dat er tegelijk druk blijft op de totstandkoming van een wapenstilstand.

'Sterk Oekraïens leger is de basis'

De zogeheten geruststellingsmacht of garantiemacht waarover wordt gesproken, zou niet aan het front komen te liggen, maar mogelijk in grote steden worden gestationeerd. "De basis is een sterk Oekraïens leger", zei Schoof, verwijzend naar de gezamenlijke boodschap van dertig bondgenoten op de top. "Vandaaruit redeneren we verder over wat er nog nodig is aan veiligheidsgaranties."

Daarbij horen volgens Schoof ook buitenlandse troepen, ondanks Russisch verzet. "Wij denken dat dat wel nodig is." Dat moet dan onderwerp van onderhandeling worden tussen het Westen en Rusland, stelt hij.

Europa moet het voortouw nemen

Hoewel sommige Europese landen Amerikaanse steun als harde eis stellen voor het sturen van troepen, vindt Schoof dat dat het proces niet mag vertragen. Europa moet volgens hem zelf iets neerzetten, en "daarmee krijgen we vanzelf de juiste relaties" met de Verenigde Staten om het plan mogelijk te maken.

