Yeşilgöz mist coalitieoverleg over EU-defensieplannen wegens bezoek aan Zelensky

VVD-leider Dilan Yeşilgöz mist donderdag het coalitieoverleg over de EU-defensieplannen, omdat zij in Oekraïne een ontmoeting had met president Volodymyr Zelensky. De Oekraïense president plaatste op X een bericht dat zij onder meer spraken over een "rechtvaardige en duurzame vrede", en het leveren van F-16's, drones en munitie.

Op kleinere schaal zijn er nu ook al veel mensen die Oekraïne helpen, zoals de Bulgaars-Nederlandse Khristina, te zien in bovenstaande video.

De vier coalitiepartijen spreken donderdagavond verder met premier Dick Schoof, nadat PVV, BBB en NSC een motie tegen de Europese herbewapening aan een meerderheid hadden geholpen. De drie partijen hebben bezwaren tegen het gezamenlijk aangaan van leningen met andere Europese landen.

Maar Schoof had vorige week in Brussel al zijn steun uitgesproken voor het plan. Onduidelijk is nu hoe het verder moet, zonder dat Schoof of de drie coalitiepartijen gezichtsverlies lijden, stellen ingewijden. Yeşilgöz wordt bij het spoedoverleg vervangen door vicefractievoorzitter Bente Becker.

'U vecht ook voor ons'

Zelensky bedankte Yeşilgöz voor alle steun die Nederland sinds het begin van de oorlog heeft geboden. "Ik denk dat wij degenen zijn die u moeten bedanken", reageerde Yeşilgöz. "U vecht deze oorlog niet alleen voor uw eigen vrede en vrijheid, maar ook voor die van ons."

Yeşilgöz werd vergezeld door de Nederlandse ambassadeur in Oekraïne Alle Dorhout.

