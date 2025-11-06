Terug

Drone gespot boven vliegbasis Gilze-Rijen: 'Potentiële spionage'

Drone gespot boven vliegbasis Gilze-Rijen: 'Potentiële spionage'

Crime

Vandaag, 21:17

Er is woensdag een drone gespot boven de verkeerstoren van vliegbasis Gilze-Rijen. Dat bevestigt een woordvoerder van de marechaussee donderdag. De luchtverkeersleiding sprak van "potentiële spionage".

De marechaussee deed onderzoek, maar trof niks meer aan. Volgens de woordvoerder werd er een paar weken geleden ook al een drone gesignaleerd. Die werd gezien door een burger die de politie inlichtte. De ingeschakelde marechaussee vond later niets meer.

Gilze-Rijen is de helikoptervliegbasis van de luchtmacht. Hier staan Apache-gevechtshelikopters en de Chinooks en Cougars, beide transporthelikopters.

België

Het gaat volgens de woordvoerder niet om situaties zoals in België. Daar zijn de afgelopen week in de buurt van Belgische militaire instellingen vaker drones gezien, waardoor het Belgische luchtbewakingscentrum nu wordt versterkt. Woensdag werd het vliegverkeer in Brussel en Luik stilgelegd naar meldingen van drones.

De afgelopen weken zijn bij zeker 23 Europese vliegvelden en vliegbases drones gesignaleerd. De Belgische autoriteiten verdenken Rusland hierachter te zitten. In Nederland is er geen sprake van dat een ander land achter de drone-incidenten zit, zegt de marechaussee. De woordvoerder verwacht dat de komende tijd wel meer dronemeldingen zullen komen, ook omdat mensen er veel meer op letten.

Nederlanders maken zich zorgen om de Russische drones die eerder al over Polen vlogen:

Nederlanders bezorgd om Russische drones: 'Klinkt angstaanjagend'
1:59

Nederlanders bezorgd om Russische drones: 'Klinkt angstaanjagend'

Geen problemen

De drones in Nederland hebben niet tot gevaarlijke incidenten of problemen geleid. Een aantal weken geleden werd de Polderbaan van Schiphol stilgelegd na een melding dat er een drone zou zijn gezien. Later bleek het om een weerballon te gaan.

De marechaussee krijgt meldingen van drones op allerlei locaties. Dat komt ook omdat ze op veel plekken niet mogen vliegen. Vaak gaat het om particulieren die aan de gang zijn met hun hobby, aldus de woordvoerder.

Door ANP

