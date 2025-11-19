Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Niemand weet van wie ze zijn: meerdere drones gespot boven Terneuzen

Niemand weet van wie ze zijn: meerdere drones gespot boven Terneuzen

Crime

Vandaag, 17:25

Link gekopieerd

In het havengebied van het Zeeuwse Terneuzen zijn maandagavond meerdere drones waargenomen boven industrieterrein Dow en andere bedrijven. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van Omroep Zeeland. Volgens North Sea Port ging het om een 'groot aantal' drones, meer dan ooit eerder is gezien.

De politie heeft meerdere burgermeldingen over de drones ontvangen, zegt een woordvoerder. "De politie kijkt op basis van een melding of de bestuurder achterhaald kan worden. Als we dat weten, kunnen we de bestuurder staande houden en de intentie achterhalen", zegt zij. Dat is maandagavond niet gelukt. De woordvoerder zegt dat de drones uiteindelijk, zonder ingrijpen van een instantie, zijn verdwenen boven het havengebied.

Geen toestemming

Woordvoerder Johan Bresseleers van North Sea Port zegt tegen de regionale omroep dat vliegen boven de havens alleen mag met toestemming. Die is niet gevraagd, en daarom weten ze ook niet wie er achter de drones zit. Medewerkers van Dow kregen maandagavond de vraag of ze iets verdachts hadden gezien of beeldmateriaal konden delen.

De drones zorgen al weken voor onrust in Europa. Eerder werden ze ook gezien bij de kerncentrale van Doel, de vliegbasis in Gilze-Rijen en de NAVO-basis in Brunssum. Of de drones boven Terneuzen met die eerdere incidenten te maken hebben, is nog niet duidelijk.

Eerder werden vluchten naar België al omgeleid naar Maastricht en Schiphol vanwege meldingen van drones:

Vluchten naar België omgeleid naar Maastricht en Schiphol vanwege dronemeldingen
1:03

Vluchten naar België omgeleid naar Maastricht en Schiphol vanwege dronemeldingen

Lees ook

Grote drones gespot bij gevoelige locaties in Zuid-Limburg
Grote drones gespot bij gevoelige locaties in Zuid-Limburg
Deventer zet drones in voor handhaving: veel begrip, maar ook vrees voor privacy
Deventer zet drones in voor handhaving: veel begrip, maar ook vrees voor privacy
Defensie zoekt met 'challenge' naar verdedigingsmiddel tegen drones
Defensie zoekt met 'challenge' naar verdedigingsmiddel tegen drones

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.