Niemand weet van wie ze zijn: meerdere drones gespot boven Terneuzen

In het havengebied van het Zeeuwse Terneuzen zijn maandagavond meerdere drones waargenomen boven industrieterrein Dow en andere bedrijven. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van Omroep Zeeland. Volgens North Sea Port ging het om een 'groot aantal' drones, meer dan ooit eerder is gezien.

De politie heeft meerdere burgermeldingen over de drones ontvangen, zegt een woordvoerder. "De politie kijkt op basis van een melding of de bestuurder achterhaald kan worden. Als we dat weten, kunnen we de bestuurder staande houden en de intentie achterhalen", zegt zij. Dat is maandagavond niet gelukt. De woordvoerder zegt dat de drones uiteindelijk, zonder ingrijpen van een instantie, zijn verdwenen boven het havengebied.

Geen toestemming

Woordvoerder Johan Bresseleers van North Sea Port zegt tegen de regionale omroep dat vliegen boven de havens alleen mag met toestemming. Die is niet gevraagd, en daarom weten ze ook niet wie er achter de drones zit. Medewerkers van Dow kregen maandagavond de vraag of ze iets verdachts hadden gezien of beeldmateriaal konden delen.

De drones zorgen al weken voor onrust in Europa. Eerder werden ze ook gezien bij de kerncentrale van Doel, de vliegbasis in Gilze-Rijen en de NAVO-basis in Brunssum. Of de drones boven Terneuzen met die eerdere incidenten te maken hebben, is nog niet duidelijk.

Eerder werden vluchten naar België al omgeleid naar Maastricht en Schiphol vanwege meldingen van drones: