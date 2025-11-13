Terug

Drone Defensie stort neer in tuin van vakantiehuisje: 'Leek wel een bom'

Ongeluk

Vandaag, 17:27 - Update: 19 minuten geleden

Een vakantieganger* verblijft met kennissen op het bungalowpark in Oldebroek, Gelderland, als hij ineens een harde klap hoort. Een drone van de Marechaussee, die vijf kilometer naast het park een oefenterrein heeft, is neergestort vlakbij zijn huisje. "Ik dacht: dit kan haast niet."

Gelukkig zaten de vakantieparkgasten binnen toen de drone in tuin neerstortte. Want anders had was het misschien wel veel erger afgelopen. "Het klonk alsof er een auto tegen iets botste. En het leek wel zo'n bom die je vroeger zag", zegt de parkgast tegen Hart van Nederland.

De drone viel tussen de bomen door op het gras, waardoor hij flink beschadigd is geraakt. De vleugels van de drone zijn eraf door de val.

De grote drone stortte neer nadat hij een signaal verloor - privébeeld

Signaal verloren

De Marechaussee laat in een reactie onze redactie weten dat de drone zijn signaal was verloren tijdens een testvlucht en daarom neerstortte. "Wij hebben de zaak verder in onderzoek."

De man en zijn gezelschap zijn bijgekomen van de schrik. Parkeigenaar Landal bood hen nog een wijntje en bitterballen aan, wat zeker werd gewaardeerd.

*De vakantiegast wilde liever anoniem blijven. Zijn naam is bekend bij de redactie.

Door Jamie van Velzen

