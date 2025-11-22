Terug

Meerdere drones bij vliegveld Eindhoven: luchtruim gesloten, vluchten omgeleid

Crime

Vandaag, 21:03 - Update: 34 minuten geleden

Het vliegverkeer van en naar Eindhoven Airport is zaterdagavond volledig stilgelegd nadat meerdere drones zijn gesignaleerd in het luchtruim rond het vliegveld. Dat meldt demissionair defensieminister Ruben Brekelmans. De herkomst van de drones is nog niet bekend.

Het vliegveld van Eindhoven is niet alleen een luchthaven, maar op het terrein zit ook een luchtmachtbasis. Daarom is zowel het civiele als het militaire vliegverkeer opgeschort, laat Brekelmans weten. "Counter-drone middelen van Defensie staan paraat om in te grijpen. Ook politie en Koninklijke Marechaussee zijn ter plaatse. Nader onderzoek loopt en waar nodig treden we op."

Een woordvoerster van Eindhoven Airport bevestigt dat er op dit moment geen vluchten vertrekken of landen op de luchthaven. Op de website van het vliegveld is te zien dat vliegtuigen die in Eindhoven zouden landen, worden omgeleid naar Brussel, Rotterdam en Weeze (Duitsland). 

Het is verboden om drones in de buurt van vliegvelden te gebruiken, omdat ze een groot risico vormen voor opstijgende en landende vliegtuigen.

'In onzekerheid'

Reiziger Gerard van Eldik wacht op dit moment op de luchthaven in Eindhoven. Hij zou samen met zijn man om 20.05 uur richting het Spaanse Alicante vliegen, maar hij weet niet of die vlucht nog gaat. "Het staat hier vol met reizigers. Iedereen zit een beetje in onzekerheid", zegt hij tegen Hart van Nederland.

"We weten niet precies wat er aan de hand is. We zagen heel weinig beweging bij de stewardessen en we krijgen maar weinig informatie, alleen dat het luchtruim boven Eindhoven gesloten is", aldus Gerard. Het stel probeert meer te weten te komen via vliegmaatschappij Ryanair, waar ze mee zouden vliegen, maar ook daar komen ze niet verder. "Volgens Eindhoven Airport moeten we bij onze vliegmaatschappij zijn, maar daar horen we niks van."

Reizigers op de luchthaven zijn op dit moment nog rustig, ziet Gerard. "Iedereen zit eigenlijk te wachten wat er nu gaat gebeuren."

Ook drones boven Volkel

De laatste tijd worden vaker drones waargenomen waarvan de herkomst niet duidelijk is. Ook boven vliegbasis Volkel, zo'n 40 kilometer verderop, vlogen vrijdagavond drones.

Bewoners in Volkel lieten weten dat ze de drones zagen vliegen:

Bewoners zien mysterieuze drones boven vliegbasis Volkel
1:31

Bewoners zien mysterieuze drones boven vliegbasis Volkel

Defensie liet eerder op zaterdag weten dat vanaf de grond wapens werden ingezet om de drones in Volkel neer te halen, maar deze vertrokken en werden niet teruggevonden. Volgens Defensie ging het om zo'n tien drones die boven het terrein vlogen. 

Eerder werden ook al drones boven het havengebied van Terneuzen, bij het NAVO-commandocentrum in Brunssum, bij Maastricht Aachen Airport en bij Schiphol gespot. De NCTV noemt de situatie "zorgelijk".

Door Redactie Hart van Nederland

