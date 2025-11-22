Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Bewoners Volkel zien mysterieuze drones vliegen: 'Ik dacht: dat kan niet'

Beleid

Vandaag, 20:25

Link gekopieerd

In de lucht boven vliegbasis Volkel was het vrijdagavond allesbehalve rustig. Bewoners zagen meerdere vreemde lichtjes in formatie bewegen. "Ik heb 'm gezien. Het leek net alsof je een driehoek zag met verschillende lampjes. Ik dacht: dat kan niet. Maar ik heb 'm gezien, om 18.50 uur", vertelt een buurtbewoner tegen Hart van Nederland.

Volgens Defensie ging het om zo'n tien drones die boven het terrein vlogen. Omdat het verboden is om drones in de buurt van vliegvelden te gebruiken, greep Defensie in. "Drones horen daar niet te zijn. Het is een vliegbasis waar onze F-35's staan. Dat is een gevoelige locatie", aldus defensieminister Ruben Brekelmans tegen Hart van Nederland.

Defensie gebruikte wapens

Wat er precies is ingezet om de drones te verjagen, wil Defensie om veiligheidsredenen niet zeggen. "We hebben besloten om daar te reageren, en daarbij wapeninzet gebruikt om de drones daar weg te krijgen", aldus Brekelmans. Na het optreden verdwenen de drones uit het zicht en keerden niet meer terug.

Lees ook:

Drones boven vliegbasis Volkel gesignaleerd: Defensie zet wapens in
Drones boven vliegbasis Volkel gesignaleerd: Defensie zet wapens in

In de buurt maakt het voor sommigen echter weinig indruk. "Het houdt me niet zo bezig", zegt een bewoner tegen Hart van Nederland. Een ander blijft nuchter: "Ik ben er wel relaxt onder."

Volgens Defensie wordt niet alles gedeeld over het incident. "De reden dat we dit melden is omdat we transparant willen zijn. Maar we zullen niet alles vertellen, niet omdat we iets willen achterhouden, maar om tegenstanders niet wijzer te maken dan ze al zijn", zegt Brekelmans.

De Koninklijke Marechaussee en politie doen onderzoek. De drones zijn niet teruggevonden. In de afgelopen weken werden ook op andere plekken in Nederland en Europa verdachte drones gezien, onder meer bij Terneuzen, Brunssum en Schiphol. De NCTV noemt de situatie "zorgelijk".

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Niemand weet van wie ze zijn: meerdere drones gespot boven Terneuzen
Niemand weet van wie ze zijn: meerdere drones gespot boven Terneuzen
Drone Defensie stort neer in tuin van vakantiehuisje: 'Leek wel een bom'
Drone Defensie stort neer in tuin van vakantiehuisje: 'Leek wel een bom'
Grote drones gespot bij gevoelige locaties in Zuid-Limburg
Grote drones gespot bij gevoelige locaties in Zuid-Limburg

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.