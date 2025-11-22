Bewoners Volkel zien mysterieuze drones vliegen: 'Ik dacht: dat kan niet'

In de lucht boven vliegbasis Volkel was het vrijdagavond allesbehalve rustig. Bewoners zagen meerdere vreemde lichtjes in formatie bewegen. "Ik heb 'm gezien. Het leek net alsof je een driehoek zag met verschillende lampjes. Ik dacht: dat kan niet. Maar ik heb 'm gezien, om 18.50 uur", vertelt een buurtbewoner tegen Hart van Nederland.

Volgens Defensie ging het om zo'n tien drones die boven het terrein vlogen. Omdat het verboden is om drones in de buurt van vliegvelden te gebruiken, greep Defensie in. "Drones horen daar niet te zijn. Het is een vliegbasis waar onze F-35's staan. Dat is een gevoelige locatie", aldus defensieminister Ruben Brekelmans tegen Hart van Nederland.

Defensie gebruikte wapens

Wat er precies is ingezet om de drones te verjagen, wil Defensie om veiligheidsredenen niet zeggen. "We hebben besloten om daar te reageren, en daarbij wapeninzet gebruikt om de drones daar weg te krijgen", aldus Brekelmans. Na het optreden verdwenen de drones uit het zicht en keerden niet meer terug.

In de buurt maakt het voor sommigen echter weinig indruk. "Het houdt me niet zo bezig", zegt een bewoner tegen Hart van Nederland. Een ander blijft nuchter: "Ik ben er wel relaxt onder."

Volgens Defensie wordt niet alles gedeeld over het incident. "De reden dat we dit melden is omdat we transparant willen zijn. Maar we zullen niet alles vertellen, niet omdat we iets willen achterhouden, maar om tegenstanders niet wijzer te maken dan ze al zijn", zegt Brekelmans.

De Koninklijke Marechaussee en politie doen onderzoek. De drones zijn niet teruggevonden. In de afgelopen weken werden ook op andere plekken in Nederland en Europa verdachte drones gezien, onder meer bij Terneuzen, Brunssum en Schiphol. De NCTV noemt de situatie "zorgelijk".