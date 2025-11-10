Terug

Papieren ticket Ryanair verdwijnt: digitale instapkaart vanaf woensdag verplicht

Reizen

Vandaag, 21:03

Mocht je binnenkort vliegen met Ryanair? Let dan even goed op. De luchtvaartmaatschappij stapt vanaf woensdag namelijk volledig over op digitale instapkaarten in de Ryanair-app. De papieren tickets verdwijnen.

De digitale instapkaarten in de app zijn nog geldig. Volgens Ryanair gebruikt het grootste deel van de passagiers al digitale boardingpassen. De passagiers die hun tickets nog uitprinten, moeten vanwege de nieuwe verplichting nu dus overstappen naar de Ryanair-app.

Na het online inchecken verschijnt de instapkaart automatisch in de app. Deze kan je vervolgens tonen bij de veiligheidscontrole en instapgate op het vliegveld. Volgens Ryanair gaat dit allemaal sneller, gemakkelijker en milieuvriendelijker.

Mocht je nog sneller willen zijn op het vliegveld, bekijk dan onderstaande video over de securitycheck op Schiphol:

Betere service

Volgens het bedrijf zorgt de overstap naar digitaal voor een betere service, aanvullende vluchtinformatie en het omboeken zou makkelijker moeten worden. Daarnaast scheelt het volgens Ryanair zo'n driehonderd ton aan papier per jaar. Bovendien zegt de luchtvaartmaatschappij dat de overgang mogelijk de luchthavenkosten en tarieven voor passagiers gaat verlagen.

Mocht je onverhoopt je telefoon kwijtraken, je batterij leeg zijn of geen telefoon hebben, ontvang je nog wel een gratis instapkaart op het vliegveld. Daarvoor moet je wel al online ingecheckt zijn.

Door Redactie Hart van Nederland

