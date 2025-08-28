Terug

Ryanair-medewerkers krijgen bonus als ze passagiers met te zware koffer erbij lappen

Reizen

Gisteren, 07:45

Altijd net even iets meer in je koffer dan is toegestaan? Als je met Ryanair vliegt, kun je daar sinds deze week sneller op worden aangesproken. Medewerkers krijgen namelijk 2,50 euro per bagagestuk als ze passagiers betrappen op te zware koffers. En: dat mogen ze onbeperkt doen.

Eerder kregen Ryanair-medewerkers ook al een bonus van 1,50 euro per bagagestuk, maar daarbij gold nog een limiet van maximaal 80 euro per maand. Die grens is nu verdwenen. "Ik wil dat ons personeel mensen betrapt die ons systeem proberen op te lichten", heeft Ryanair-topman Michael O'Leary gezegd over de verhoging.

Ryanair staat al bekend om zijn strikte regels voor bagage. Wie aan de gate verschijnt met te grote tassen, moet extra betalen. O'Leary zegt nog altijd verbaasd te zijn over het aantal mensen dat met te grote koffers aan boord probeert te komen en denkt daar ongemerkt mee weg te komen.

