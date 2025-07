EU laat grote flessen toe in handbagage, maar Schiphol doet nog niet mee

De Europese Unie schaft de limiet van 100 milliliter per flesje voor vloeistoffen in handbagage officieel af. Dat meldt Luchtvaart Nieuws dinsdagmiddag. Dat betekent onder andere dat passagiers weer flessen drinken tot wel twee liter kunnen meenemen naar luchthavens waar de juiste scanapparatuur aanwezig is om de veiligheid nog steeds te kunnen waarborgen. Op verschillende Europese luchthavens zijn de versoepelingen al doorgevoerd, maar wanneer Schiphol volgt blijft vooralsnog onduidelijk.

Onder andere op luchthavens Milaan Linate en Milaan Malpensa (T1) zijn de restricties inmiddels van tafel, maar lang niet alle Europese luchthavens zullen de beperking opheffen. Een belangrijke vereiste is namelijk de aanwezigheid van zeer geavanceerde scanapparatuur die in staat is om explosieve of anderzijds gevaarlijke stoffen te detecteren. Op verschillende kleinschalige luchthavens blijft de regel dat vloeistoffen in hoeveelheden van maximaal 100ml per stuk meegenomen mogen worden dus voortbestaan.

Maandag 21 juli was met welgeteld 86.000 reizigers de drukste vertrekdag op Schiphol dit jaar. Reizigers worden aangespoord in het drukke zomerseizoen goed voorbereid naar de luchthaven te komen.

0:54 Schiphol maakt zich op voor drukste dag van het jaar

Om de haverklap nieuwe regelgeving

Schiphol, Rotterdam Airport en Eindhoven Airport beschikken wel over die geavanceerde apparatuur om explosieve vloeistoffen te onderscheppen, maar vanaf wanneer de restricties op vloeistoffen kunnen worden versoepeld is nog niet duidelijk. De 100 milliliter-regel blijft hier voorlopig dus nog van kracht, laat een woordvoerder aan Luchtvaart Nieuws weten.

Het is niet de eerste keer dat de luchthavens met nieuw beleid moeten komen om mee te bewegen met de richtlijnen van de Europese Commissie. Zij stonden tot 1 september 2024 al toe dat passagiers volle flessen meenamen in hun handbagage. Toen richtlijnen wederom veranderden, werd dat beleid weer afgeschaft.

De woordvoerder zegt daarover dat de luchthavens zich houden aan de gestelde veiligheidseisen voor burgerluchtvaart, die door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) worden opgesteld.

Reizigers die in het warme zomerweer hopen een volle fles water mee aan boord te kunnen nemen op Schiphol, Eindhoven Airport of Rotterdam Airport, zullen dus nog even moeten wachten.