Vliegtuig maakt ongeplande landing op Schiphol, rook in cockpit

Een vliegtuig van Wizz Air dat onderweg was van het Poolse Poznan naar Londen is zaterdag op Schiphol geland vanwege rookontwikkeling in de cockpit. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland ging het om "een klein beetje rook". De passagiers hebben hier niets van gemerkt en ook de piloten maken het goed.

AD meldt dat de piloten rond 12.30 uur Mayday-call uitstuurden. Uit voorzorg stonden hulpdiensten klaar bij aankomst van het toestel. "De veiligheidsregio stond paraat, maar uiteindelijk blijkt de situatie dus mee te vallen", aldus een woordvoerder.

Er wordt nog onderzocht hoe de rook heeft kunnen ontstaan. De luchtvaartmaatschappij moet nu regelen hoe de passagiers hun reis naar Londen kunnen vervolgen.

Hart van Nederland/ANP