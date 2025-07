'Extreme hinder’ door vakantiedrukte en wegwerkzaamheden op (Europese) snelwegen

Vakantiegangers moeten dit weekend rekening houden met flinke verkeersdrukte in Nederland en populaire Europese vakantiebestemmingen. Volgens de ANWB ontstaat de overlast vanaf vrijdagmiddag, precies op het moment dat de regio Noord aan de zomervakantie begint. In het zuiden van het land is de vakantie al een week eerder begonnen, wat zorgt voor een mix van vertrekkend verkeer, evenementen en geplande werkzaamheden.

De grootste knelpunten worden vrijdagmiddag verwacht op snelwegen in Brabant en Gelderland, maar ook rond Amsterdam dreigt de boel vast te lopen. Bij de grensovergangen met Duitsland moeten automobilisten eveneens op extra vertraging rekenen. Vooral vakantieverkeer richting het zuiden en oosten zorgt voor lange files.

Lange files kunnen zorgen voor pech. Als je ook nog eens te maken hebt met warme temperaturen, is de kans nog groter dat je voertuig problemen krijgt. Verslaggever van Hart van Nederland Ivo van der Bruggen sprak hier deze week over met de Wegenwacht:

3:17 Drukte bij de wegenwacht tijdens hete dagen

Wegwerkzaamheden en festivals

Daarbovenop komt een reeks wegwerkzaamheden die extra drukte veroorzaken. Vanaf zaterdag is de Tweede Coentunnel richting Zaanstad maar liefst negen weken afgesloten voor onderhoud. Ook op de A4 tussen de knooppunten De Hoek en Burgerveen, vlak bij Schiphol, zijn anderhalve maand lang minder en smallere rijstroken beschikbaar. De gemeente Amsterdam en Rijkswaterstaat noemen de hinder "extreem".

De andere 'zwarte zaterdagen' in andere landen vind je hieronder (klik op het land om de informatie te bekijken).

Frankrijk Zaterdag 5 juli (heenweg)

Vrijdag 11 juli (beide richtingen)

Zaterdag 12 juli (beide richtingen)

Zaterdag 19 juli (beide richtingen)

Zondag 20 juli (beide richtingen)

Vrijdag 25 juli (beide richtingen)

Zaterdag 26 juli (beide richtingen)

Vrijdag 1 augustus (beide richtingen)

Zaterdag 2 augustus (beide richtingen)

Maandag 4 augustus (beide richtingen)

Zaterdag 9 augustus (beide richtingen)

Zaterdag 16 augustus (beide richtingen)

Zondag 17 augustus (beide richtingen)

Vrijdag 22 augustus (beide richtingen)

Zaterdag 23 augustus (beide richtingen)

Zaterdag 30 augustus (beide richtingen) Duitsland Zaterdag 5 juli (heenweg)

Zaterdag 12 juli (heenweg)

Zaterdag 19 juli (beide richtingen)

Zaterdag 26 juli (beide richtingen)

Zaterdag 2 augustus (beide richtingen)

Zaterdag 9 augustus (beide richtingen)

Zaterdag 16 augustus (beide richtingen)

Zaterdag 23 augustus (beide richtingen) Italië Zaterdag 5 juli (heenweg)

Zaterdag 12 juli (heenweg)

Zaterdag 19 juli (beide richtingen)

Zaterdag 26 juli (beide richtingen)

Zaterdag 2 augustus (beide richtingen)

Zaterdag 9 augustus (beide richtingen)

Zaterdag 16 augustus (beide richtingen)

Zaterdag 23 augustus (beide richtingen) Zwitserland Zaterdag 5 juli (heenweg)

Zaterdag 12 juli (heenweg)

Zaterdag 19 juli (beide richtingen)

Zaterdag 26 juli (beide richtingen)

Zaterdag 2 augustus (beide richtingen)

Zaterdag 9 augustus (beide richtingen)

Zaterdag 16 augustus (beide richtingen)

Zaterdag 23 augustus (beide richtingen) Oostenrijk Zaterdag 12 juli (heenweg)

Zaterdag 19 juli (heenweg)

Zaterdag 26 juli (heenweg)

Zaterdag 2 augustus (beide richtingen)

Zaterdag 9 augustus (beide richtingen)

Zaterdag 16 augustus (beide richtingen)

Zaterdag 23 augustus (beide richtingen)

Zaterdag 30 augustus (beide richtingen)

Zaterdag 6 september (terugweg) Spanje Zaterdag 5 juli (heenweg)

Zaterdag 12 juli (heenweg)

Zaterdag 19 juli (beide richtingen)

Zaterdag 26 juli (beide richtingen)

Zaterdag 2 augustus (beide richtingen)

Zaterdag 9 augustus (beide richtingen)

Zaterdag 16 augustus (beide richtingen)

Zaterdag 23 augustus (beide richtingen)

De situatie wordt nog eens verergerd door drukbezochte festivals en evenementen. Zo verwacht men bij Bospop in Weert en het North Sea Jazz Festival in Ahoy Rotterdam extra verkeersdrukte. De ANWB raadt reizigers aan om goed voorbereid op pad te gaan en rekening te houden met aanzienlijke vertraging.

Vooral mensen die vrijdagmiddag en zaterdag de weg op moeten, doen er goed aan om de verkeersinformatie goed in de gaten te houden. Ook op alternatieve routes zal het naar verwachting flink druk zijn.

Op de site van de ANWB staat ook per land een lijst met wat je dit weekend kunt verwachten qua drukte en waar het waarschijnlijk vast komt te staan.