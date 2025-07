Vakantiedrukte in zicht: dit zijn de zwarte zaterdagen van deze zomer

Met de auto op vakantie naar het buitenland: heerlijk. Maar helaas kunnen we ook dit jaar niet om de zwarte zaterdagen heen. In juli en augustus wordt er weer topdrukte verwacht op de Europese wegen, met een paar flinke uitschieters. In dit artikel zetten we de drukste dagen volgens de ANWB voor je op een rij.

Officieel wordt alleen de drukste zaterdag in Frankrijk een 'zwarte zaterdag' genoemd. Maar de drukste reisdagen in andere landen zijn vergelijkbaar, zegt een woordvoerder van de ANWB tegen Hart van Nederland. De Franse zwarte zaterdag valt dit jaar op zaterdag 2 augustus, in beide richtingen.

Lange files kunnen zorgen voor pech. Als je ook nog eens te maken hebt met warme temperaturen, is de kans nog groter dat je voertuig problemen krijgt. Verslaggever van Hart van Nederland Ivo van der Bruggen sprak hier deze week over met de Wegenwacht:

3:17 Drukte bij de wegenwacht tijdens hete dagen

De andere 'zwarte zaterdagen' in andere landen vind je hieronder (klik op het land om de informatie te bekijken).

Frankrijk Zaterdag 5 juli (heenweg)

Vrijdag 11 juli (beide richtingen)

Zaterdag 12 juli (beide richtingen)

Zaterdag 19 juli (beide richtingen)

Zondag 20 juli (beide richtingen)

Vrijdag 25 juli (beide richtingen)

Zaterdag 26 juli (beide richtingen)

Vrijdag 1 augustus (beide richtingen)

Zaterdag 2 augustus (beide richtingen)

Maandag 4 augustus (beide richtingen)

Zaterdag 9 augustus (beide richtingen)

Zaterdag 16 augustus (beide richtingen)

Zondag 17 augustus (beide richtingen)

Vrijdag 22 augustus (beide richtingen)

Zaterdag 23 augustus (beide richtingen)

Zaterdag 30 augustus (beide richtingen) Duitsland Zaterdag 5 juli (heenweg)

Zaterdag 12 juli (heenweg)

Zaterdag 19 juli (beide richtingen)

Zaterdag 26 juli (beide richtingen)

Zaterdag 2 augustus (beide richtingen)

Zaterdag 9 augustus (beide richtingen)

Zaterdag 16 augustus (beide richtingen)

Zaterdag 23 augustus (beide richtingen) Italië Zaterdag 5 juli (heenweg)

Zaterdag 12 juli (heenweg)

Zaterdag 19 juli (beide richtingen)

Zaterdag 26 juli (beide richtingen)

Zaterdag 2 augustus (beide richtingen)

Zaterdag 9 augustus (beide richtingen)

Zaterdag 16 augustus (beide richtingen)

Zaterdag 23 augustus (beide richtingen) Zwitserland Zaterdag 5 juli (heenweg)

Zaterdag 12 juli (heenweg)

Zaterdag 19 juli (beide richtingen)

Zaterdag 26 juli (beide richtingen)

Zaterdag 2 augustus (beide richtingen)

Zaterdag 9 augustus (beide richtingen)

Zaterdag 16 augustus (beide richtingen)

Zaterdag 23 augustus (beide richtingen) Oostenrijk Zaterdag 12 juli (heenweg)

Zaterdag 19 juli (heenweg)

Zaterdag 26 juli (heenweg)

Zaterdag 2 augustus (beide richtingen)

Zaterdag 9 augustus (beide richtingen)

Zaterdag 16 augustus (beide richtingen)

Zaterdag 23 augustus (beide richtingen)

Zaterdag 30 augustus (beide richtingen)

Zaterdag 6 september (terugweg) Spanje Zaterdag 5 juli (heenweg)

Zaterdag 12 juli (heenweg)

Zaterdag 19 juli (beide richtingen)

Zaterdag 26 juli (beide richtingen)

Zaterdag 2 augustus (beide richtingen)

Zaterdag 9 augustus (beide richtingen)

Zaterdag 16 augustus (beide richtingen)

Zaterdag 23 augustus (beide richtingen)

Houd dus rekening met deze zwarte zaterdagen. Bekijk van te voren ook of er op je route wegwerkzaamheden zijn gepland, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.