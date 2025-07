Ga je op vakantie met de auto? Hier heb je een milieusticker nodig

Ga je op vakantie met de auto? Dan is het verstandig om eerst even te checken of je een milieusticker op de voorruit van je auto moet plakken. Dit verschilt per land en soms zelfs zelfs per stad. Goede voorbereiding is dus belangrijk en daarom zetten we de regels hieronder nog even op een rijtje.

In een milieuzone mogen alleen auto's rijden die voor minimale luchtvervuiling zorgen. Als je auto aan bepaalde milieueisen voldoet, moet je een sticker op je voorruit hebben als je de milieuzone betreedt.

Vanaf vrijdag 4 juli heeft het zuiden van Nederland zomervakantie en dat gaat voor drukte zorgen op de wegen. Woordvoerder Eric Evengroen van de ANWB vertelt in onderstaande video waar je die drukte kunt verwachten:

1:08 Grote drukte verwacht op de weg door zomervakantie

De ANWB beschrijft op haar site per land welke milieuregels er gelden. Als je een sticker nodig hebt, is het handig om die minimaal twee weken van te voren te bestellen zodat die op tijd binnen is. Is de sticker niet op tijd binnen? Dan is het goed om de afbeelding die op de factuur staat achter je voorruit te plaatsen en de factuur mee te nemen voor het geval je een controle krijgt.

Op een rij landen die veel bezocht worden met de auto (klik op het land om de regels te bekijken):