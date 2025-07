Consumentenbond waarschuwt voor nieuw bagagebeleid KLM: 'Ordinair verdienmodel'

Om onze aantrekkelijkheid op het Europese netwerk te blijven vergroten te midden van toenemende concurrentie, beproeft KLM een nieuw tarief: "Basic"-tarief. Dit tarief wordt aangeboden naast de bestaande "Light", "Standard" en "Flex" tarieven. Dit tarief is ideaal voor passagiers die licht reizen voor een kort verblijf en biedt een voordelig tarief met minimale bagage, waardoor de reis door de luchthaven en aan boord soepeler verloopt. Passagiers die voor dit tarief kiezen, hebben de mogelijkheid om essentiële items mee te nemen in de cabine (een kleine tas, zoals een laptoptas of kleine rugzak) die onder de stoel voor je past. De maximale toegestane afmetingen voor deze tas zijn 40x30x15 cm.

Tegenwoordig brengen passagiers vaak meer bagage mee aan boord, waardoor het personeel geconfronteerd wordt met het probleem van beperkte ruimte in de bagagevakken. Hierdoor moet bagage op het laatste moment naar het ruim worden verplaatst, wat kan leiden tot onzekerheid, vertragingen en discussies. Met deze proef wil KLM onderzoeken of het meenemen van minder bagage aan boord een positieve bijdrage levert aan een betere reiservaring.

Indien nodig, hebben klanten de mogelijkheid om tot 4 uur voor vertrek handbagage toe te voegen voor een extra vergoeding, vanaf 15 euro per enkele vlucht. Flying Blue Elite-klanten blijven de mogelijkheid houden om één stuk handbagage gratis mee te nemen, ongeacht het tarief dat zij boeken.

Dit tarief zal getest worden op 9 Europese routes. De verkoop start in juli en is geldig voor vluchten in september.

EU:

De Raad en het Europees Parlement bespreken momenteel de standaardisering van de regels voor handbagage als onderdeel van de Verordening inzake de rechten van luchtvaartpassagiers. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en op dit moment heeft dit geen invloed op deze proef.