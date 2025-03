Geen geprinte instapkaarten meer bij Ryanair, dit gebeurt er bij lege telefoon

Ryanair gaat dit jaar over op volledig digitale boardingpassen. Per 3 november kun je bij Ryanair alleen boarden met een instapkaart via de app van Ryanair. Volgens de airline gebruikt op dit moment al 80 procent van de reizigers een digitale instapkaart. Maar wat gebeurt er als je telefoon leeg is vlak voor je het vliegtuig in moet?

Door een reeks vliegtuigcrashes is een deel van de Nederlanders huiveriger geworden om het vliegtuig te pakken, zo is te zien in bovenstaande video.

Eerst zou de overgang naar 100 procent digitaal instappen al eerder plaatsvinden, maar nu is het uitgesteld zodat het samenvalt met het rustigere winterseizoen. Momenteel kun je naast digitale boardingpassen ook nog ouderwets een printje ervan maken.

Als je nu geen boardingpass - digitaal of print - bij je hebt op de luchthaven, kun je een medewerker deze laten printen. Daar zitten wel kosten aan verbonden, zo'n 20 euro per passagier. Als de medewerker ook nog de check-in voor je moet verrichten, kun je daar 55 euro bij optellen.

Lege telefoon

Maar als Ryanair later dit jaar overstapt op digitale boardingpassen, brengt dat een extra uitdaging met zich mee. Want was als je telefoon plots zonder batterij zit? Ryanair stelt dan alsnog een printer te hebben waarmee een ouderwets kopietje mee afgegeven kan worden, meldt De Telegraaf.

Sommige landen accepteren überhaupt geen digitale boardingpassen, zoals Turkije en Marokko. Ook dan blijft Ryanair vasthouden aan het ouderwetse geprinte ticket. Met de digitale tickets later dit jaar zegt Ryanair ruim driehonderd ton aan afval per jaar te besparen.