Zo krijg je de beste (en ruimste) stoel in het vliegtuig

Het reizen met een budgetvliegmaatschappij biedt voor veel mensen uitkomst. Je betaalt vaak minder voor je ticket en inmiddels is geen bestemming meer te gek. Wel kunnen de kosten snel oplopen als je bijvoorbeeld betaalt voor het reserveren van een fijne stoel. Gelukkig heeft de reiswebsite Which? Travel onderzocht hoe je ervoor zorg dat je het goedkoopst, de beste stoel kunt bemachtigen.

Het is voor veel Nederlanders een grote ergernis: je bent een vliegticket aan het boeken en ineens schiet de totaalprijs omhoog door alle extra's waar je voor moet betalen. Wil je je handbagagekoffer mee? Trek je portemonnee maar. Flexibel kunnen omboeken? Dat wordt dan 50 euro. En ja, zelfs voor je stoel wordt vaak verwacht dat je bijbetaalt. Gelukkig is daar volgens de reiswebsite in veel gevallen omheen te werken.

Ryanair

Bijna alle vliegtuigen van Ryanair zijn Boeing 737's. De indelingen laten zien dat de standaardstoelen D, E en F in rijen 3 tot 15 de meeste beenruimte hebben. Je hebt dan 1,3 centimeter meer ruimte vergeleken met andere standaardstoelen in dezelfde rijen. Om deze stoelen te kunnen bemachtigen moet je bijbetalen of je kunt wachten met inchecken, in de hoop dat de beste stoelen als laatst worden vergeven omdat ze niet 'verkocht' zijn.

Easyjet

Ook sommige standaardstoelen in de Airbus A321neo verschillen in beenruimte. Als je voor een stoel kiest aan de rechterkant van het vliegtuig, in rij 3 tot en met 13, hebben je benen je 2,5 centimeter meer bewegingsvrijheid. Hierbij geldt ook dat je moet betalen voor het reserveren van een specifieke stoel of je kunt wachten en hopen op het beste.

Wizz Air

Helaas hebben alle standaardstoelen van Wizz Air dezelfde beenruimte. Wil je zonder bij te betalen een stoel bij het raam of het gangpad, wacht dan ook zo lang mogelijk met inchecken om hier de meeste kans op te maken.