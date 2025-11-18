Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Ryanair raakt vluchten naar Sofia en Pisa kwijt: kwam te vaak te laat

Ryanair raakt vluchten naar Sofia en Pisa kwijt: kwam te vaak te laat

Reizen

Vandaag, 09:37

Link gekopieerd

Ryanair verliest twee populaire landings-en vertrekrechten op Eindhoven Airport. De Ierse budgetmaatschappij moet deze inleveren omdat ze afgelopen zomer bij twee specifieke vluchtroutes regelmatig te laat binnenkwamen en vertrokken, meldt het Eindhovens Dagblad.

ACNL, de organisatie die de tijdslots op de Nederlandse luchthavens verdeeld, besluit dat het niet om incidenten ging, maar om structureel en "opzettelijk" te laat vliegen. De organisatie zag dat vooral de vluchten van en naar Sofia en Pisa, die normaal rond 20.00 uur binnenkomen, ruim dertig keer bijna een uur te laat landden. Daardoor vertrokken de toestellen ook weer met flinke vertraging naar Bulgarije en Italië.

Omdat die vertraging steeds op dezelfde routes plaatsvonden, concludeerde ACNL dat Ryanair de regels bewust overtrad. Als straf raakt Ryanair dus het recht om op die specifieke tijden op te stijgen en te landen kwijt, een straf die maar zelden wordt opgelegd.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Concurrenten

Het verlies van deze twee slots is een flinke klap. Vaste rechten zijn belangrijk voor luchtvaartmaatschappijen, omdat ze de zekerheid geven dat ze elk jaar volgens dezelfde "dienstregeling" kunnen vliegen. Nu de tijdsslots zijn ingetrokken, komen ze vrij voor andere maatschappijen zoals Transavia of Wizz Air. Voor komende zomer moet Ryanair daarom de routes naar Sofia en Pisa op andere tijden plannen of voorlopig schrappen.

Ryanair ging in bezwaar en stapte naar de rechter in Haarlem, maar kreeg daar geen gelijk. De rechter oordeelde dat ACNL correct heeft gehandeld en dat het belang van een eerlijke verdeling van de schaarse ruimte op Eindhoven Airport zwaarder weegt. Ryanair heeft in juni al een waarschuwing gekregen, in augustus volgden de sancties.

De prijsvechter had afgelopen zomer een groot aandeel in de dagelijkse vluchten van de luchthaven, met bijna honderd start- en landingsrechten in het afgelopen zomerseizoen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Papieren ticket Ryanair verdwijnt: digitale instapkaart vanaf woensdag verplicht
Papieren ticket Ryanair verdwijnt: digitale instapkaart vanaf woensdag verplicht
Ryanair stopt met alle vluchten vanaf Maastricht Airport vanwege te hoge kosten
Ryanair stopt met alle vluchten vanaf Maastricht Airport vanwege te hoge kosten
Ryanair-medewerkers krijgen bonus als ze passagiers met te zware koffer erbij lappen
Ryanair-medewerkers krijgen bonus als ze passagiers met te zware koffer erbij lappen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.