Ryanair raakt vluchten naar Sofia en Pisa kwijt: kwam te vaak te laat

Ryanair verliest twee populaire landings-en vertrekrechten op Eindhoven Airport. De Ierse budgetmaatschappij moet deze inleveren omdat ze afgelopen zomer bij twee specifieke vluchtroutes regelmatig te laat binnenkwamen en vertrokken, meldt het Eindhovens Dagblad.

ACNL, de organisatie die de tijdslots op de Nederlandse luchthavens verdeeld, besluit dat het niet om incidenten ging, maar om structureel en "opzettelijk" te laat vliegen. De organisatie zag dat vooral de vluchten van en naar Sofia en Pisa, die normaal rond 20.00 uur binnenkomen, ruim dertig keer bijna een uur te laat landden. Daardoor vertrokken de toestellen ook weer met flinke vertraging naar Bulgarije en Italië.

Omdat die vertraging steeds op dezelfde routes plaatsvonden, concludeerde ACNL dat Ryanair de regels bewust overtrad. Als straf raakt Ryanair dus het recht om op die specifieke tijden op te stijgen en te landen kwijt, een straf die maar zelden wordt opgelegd.

Concurrenten

Het verlies van deze twee slots is een flinke klap. Vaste rechten zijn belangrijk voor luchtvaartmaatschappijen, omdat ze de zekerheid geven dat ze elk jaar volgens dezelfde "dienstregeling" kunnen vliegen. Nu de tijdsslots zijn ingetrokken, komen ze vrij voor andere maatschappijen zoals Transavia of Wizz Air. Voor komende zomer moet Ryanair daarom de routes naar Sofia en Pisa op andere tijden plannen of voorlopig schrappen.

Ryanair ging in bezwaar en stapte naar de rechter in Haarlem, maar kreeg daar geen gelijk. De rechter oordeelde dat ACNL correct heeft gehandeld en dat het belang van een eerlijke verdeling van de schaarse ruimte op Eindhoven Airport zwaarder weegt. Ryanair heeft in juni al een waarschuwing gekregen, in augustus volgden de sancties.

De prijsvechter had afgelopen zomer een groot aandeel in de dagelijkse vluchten van de luchthaven, met bijna honderd start- en landingsrechten in het afgelopen zomerseizoen.