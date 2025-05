Ryanair stopt met alle vluchten vanaf Maastricht Airport vanwege te hoge kosten

Ryanair schrapt vanaf 26 oktober 2025 alle vluchten van en naar Maastricht Aachen Airport. Volgens de luchtvaartmaatschappij worden de kosten op de Limburgse luchthaven te hoog, waardoor vliegen vanaf Maastricht te duur is geworden.

Door een reeks vliegtuigcrashes is een deel van de Nederlanders huiveriger geworden om het vliegtuig te pakken, zo is te zien in bovenstaande video.

In een verklaring noemt Ryanair Maastricht een van de duurste luchthavens van Europa. Het bedrijf staat kritisch tegenover de stijgende luchthavenkosten en de toegenomen vliegtaks in Nederland. Die taks, ingevoerd in 2021, zou inmiddels zijn opgelopen tot bijna 30 euro per passagier.

De Ierse prijsvechter stelt dat de hoge kosten het herstel van de luchtvaart na corona in de weg staan. Maastricht zou nog maar op 50 procent van het passagiersaantal van voor de pandemie zitten.

150.000 stoelen

Door het besluit verdwijnen vijf directe verbindingen en jaarlijks 150.000 stoelen. Ryanair verplaatst deze capaciteit naar luchthavens in landen als Zweden, Italië en Polen, waar volgens het bedrijf juist gewerkt wordt aan lagere kosten en belastingverlagingen.