Rat in cabine legt KLM-vlucht stil: ruim 250 reizigers gedupeerd

Een KLM-toestel dat van Aruba via Bonaire naar Amsterdam zou vliegen, is geannuleerd nadat er een rat in de cabine werd ontdekt. Dat bevestigt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij tegenover De Telegraaf. Reizigers stonden al klaar om te boarden toen de gezagvoerder liet weten dat het vliegtuig aan de grond bleef.

Op videobeelden die in handen zijn van de krant, glipte de rat vanuit een bagagevak achter een gordijn in de cabine.

De woordvoerder van KLM laat aan de krant weten dat de veiligheid en welzijn van hun reizigers en personeel vooropstaan. Daarom namen ze het besluit om de vlucht van Aruba via Bonaire naar Amsterdam te annuleren. Het toestel zal worden schoongemaakt voordat er weer passagiers aan boord komen. De luchtvaartmaatschappij probeert zo spoedig mogelijk een alternatieve vlucht voor de 254 gedupeerden te vinden.