Koning Willem-Alexander vliegt zichzelf naar Suriname voor staatsbezoek

Koning Willem-Alexander heeft zondagavond zelf meegevlogen naar Suriname. Hij zat als copiloot in de cockpit van het regeringstoestel dat rond 19.30 uur lokale tijd landde op de nationale luchthaven van het land. Samen met koningin Máxima begint hij maandag in Paramaribo aan een driedaags staatsbezoek.

Bij de vliegtuigtrap werd het paar ontvangen door onder andere de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassadeur in Suriname.

Het is niet de eerste keer dat de koning zichzelf ergens naartoe vliegt: een paar jaar geleden deed hij dat ook voor een staatsbezoek aan Berlijn:

0:51 Koning in cockpit tijdens vlucht naar Berlijn voor staatsbezo...

Maandagochtend wordt het koningspaar officieel ontvangen door president Jennifer Simons. Er staat onder meer een bezoek aan de Nationale Assemblée op het programma. Ook wordt er een krans gelegd bij het beeld van Mama Sranan, dat symbool staat voor de verschillende bevolkingsgroepen van Suriname.

Het Nederlandse staatsbezoek aan Suriname is het eerste in 47 jaar. Koningin Juliana was in 1978, drie jaar nadat het land onafhankelijk werd, het laatste Nederlandse staatshoofd dat Suriname bezocht.