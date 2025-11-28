Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Koning brengt 'ode aan totale Surinaamse gemeenschap', ondanks oproep om ceremonie te verplaatsen

Koning brengt 'ode aan totale Surinaamse gemeenschap', ondanks oproep om ceremonie te verplaatsen

Koninklijk Huis

Vandaag, 20:21

Link gekopieerd

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima leggen komende maandag een krans bij het standbeeld van Mama Sranan, ondanks een dringende oproep van Afro-Surinaamse organisaties om de ceremonie te verplaatsen. De nazaten van tot slaaf gemaakte Afrikanen eisten dat het paar in hartje Paramaribo een krans legt bij het standbeeld van Kwakoe, het symbool voor de afschaffing van de slavernij, dat ook staat voor vrijheid en herdenking.

"De kranslegging bij het monument van Mama Sranan weerspiegelt een ode aan de totale Surinaamse gemeenschap", zegt Roberto Lindveld, de woordvoerder namens Suriname rond het staatsbezoek van het koninklijk paar, tegen het ANP. Het beeld van Mama Sranan, 'moeder Suriname', staat voor het kabinet van de president in Paramaribo. De vijf kinderen in haar armen staan symbool voor alle bevolkingsgroepen van de voormalige kolonie.

Een groep prominente Afro-Surinamers eist dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima een krans leggen bij het standbeeld van Kwakoe, het slavernijmonument in Paramaribo. Het koningspaar brengt volgende week een staatsbezoek aan Suriname. Een bezoek aan Kwakoe is vooralsnog niet opgenomen in het programma.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Groep prominente Afro-Surinamers eist krans koning bij slavernijmonument
Groep prominente Afro-Surinamers eist krans koning bij slavernijmonument
Curaçao viert feest, Surinamers balen: zo beleefden fans hier de WK-nacht
Curaçao viert feest, Surinamers balen: zo beleefden fans hier de WK-nacht

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.