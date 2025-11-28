Koning brengt 'ode aan totale Surinaamse gemeenschap', ondanks oproep om ceremonie te verplaatsen

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima leggen komende maandag een krans bij het standbeeld van Mama Sranan, ondanks een dringende oproep van Afro-Surinaamse organisaties om de ceremonie te verplaatsen. De nazaten van tot slaaf gemaakte Afrikanen eisten dat het paar in hartje Paramaribo een krans legt bij het standbeeld van Kwakoe, het symbool voor de afschaffing van de slavernij, dat ook staat voor vrijheid en herdenking.

"De kranslegging bij het monument van Mama Sranan weerspiegelt een ode aan de totale Surinaamse gemeenschap", zegt Roberto Lindveld, de woordvoerder namens Suriname rond het staatsbezoek van het koninklijk paar, tegen het ANP. Het beeld van Mama Sranan, 'moeder Suriname', staat voor het kabinet van de president in Paramaribo. De vijf kinderen in haar armen staan symbool voor alle bevolkingsgroepen van de voormalige kolonie.

