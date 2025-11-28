Volg Hart van Nederland
Groep prominente Afro-Surinamers eist krans koning bij slavernijmonument

Vandaag, 15:53

Een groep prominente Afro-Surinamers eist dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima een krans leggen bij het standbeeld van Kwakoe, het slavernijmonument in Paramaribo. Het koningspaar brengt volgende week een staatsbezoek aan Suriname. Een bezoek aan Kwakoe is vooralsnog niet opgenomen in het programma.

"Voor ons in Suriname is dit het nationale monument dat 'Nooit meer slavernij' uitdraagt", licht Henry Strijk toe aan het ANP over het monument dat de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 symboliseert. "Juist daar wordt geen krans gelegd. Dat hoort niet."

De koning maakte eerder wel excuses voor het slavernijverleden van Nederland:

Koning biedt excuses aan voor de rol van Nederland in het slavernijverleden
2:08

Koning biedt excuses aan voor de rol van Nederland in het slavernijverleden

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

