Surinaamse oud-president Ronald Venetiaan overleden

De Surinaamse oud-president Ronald Venetiaan is op 89-jarige leeftijd overleden, melden Surinaamse media. Venetiaan leidde het land in totaal vijftien jaar: van 1991 tot 1996 en opnieuw van 2000 tot 2010.

Na zijn studie wiskunde in Leiden keerde Venetiaan, een echte nationalist, terug naar Suriname. Hij werkte als vakbondsleider, docent, schooldirecteur en onderwijsminister. Hij was ook bekend als dichter en voordrachtskunstenaar.

Venetiaan distantieerde zich in mei dit jaar van de Nationale Partij Suriname (NPS), waarvan hij lange tijd voorzitter was. Die partij vormde na de verkiezingen van 25 mei een coalitie met de Nationale Democratische Partij, die lange tijd werd geleid door Desi Bouterse. Venetiaan noemde die stap in een radio-interview "verschrikkelijk voor de partij en verschrikkelijk voor het land".

Einde aan oorlog

In 1980 moest de NPS-regering van Henck Arron het veld ruimen na de coup onder leiding van Bouterse. Prominente NPS'ers werden gevangengezet en toenmalig onderwijsminister Venetiaan kreeg maanden huisarrest. Toen hij in 1991 voor het eerst president werd, verving hij de Bouterse-gezinde legertop, saneerde hij de economie en bereikte hij het vredesakkoord dat een einde maakte aan de Binnenlandse Oorlog.

In 2010 werd Bouterse president. Venetiaan weigerde hem de ambtsketen om te hangen. Dat liet hij over aan de parlementsvoorzitter. De bestuursstijl van Venetiaan kenmerkte zich door "rust, eenvoud, en nadruk op onderwijs, ethiek en stabiliteit", schrijft Starnieuws.

Koningspaar herdenkt Venetiaan

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gedenken met respect de Surinaamse oud-president Ronald Venetiaan. Woensdag werd bekend dat de voormalige politicus op 89-jarige leeftijd is overleden.

"Met respect gedenken wij oud-president Ronald Venetiaan van Suriname. Hij wist bevolkingsgroepen met elkaar te verbinden en zette zich met hart en ziel in voor de rechtsstaat en voor goed bestuur in zijn geliefde land", laat het koningspaar in een reactie weten. Venetiaan was vijftien jaar de leider van Suriname, eerst van 1991 tot 1996 en daarna van 2000 tot 2010.

Willem-Alexander en Máxima brengen binnenkort op uitnodiging van president Jennifer Geerlings-Simons een staatsbezoek aan Suriname. Het koningspaar is van 1 tot en met 3 december in het land. Het bezoek staat volgens de Rijksvoorlichtingsdienst in het teken van "de brede samenwerking tussen Suriname en het Koninkrijk der Nederlanden en de warme band tussen beide gemeenschappen".