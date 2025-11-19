Curaçao viert feest, Surinamers balen: zo beleefden fans hier de WK-nacht

Van Willemstad tot Dordrecht: Curaçaoënaars vierden feest in de nacht van dinsdag op woensdag. Een 0-0 gelijkspel tegen Jamaica bleek genoeg voor een historisch ticket naar het WK voetbal van 2026. Curaçao is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor een WK, met de 78-jarige Dick Advocaat als oudste bondscoach ooit op een WK.

Het feest barstte niet alleen op het eiland los, maar ook in Nederland. Er was vuurwerk, dansende mensen op straat en huilende fans. "Dit is historisch. Ik kan het niet beschrijven. Normaal sta je te juichen als Nederland speelt, maar nu sta je voor je eigen eiland te juichen. Dat is een hele andere vibe", zegt Edson Rafael uit Dordrecht tegen Hart van Nederland. "Ik ben super trots. Het is emotioneel dat wij dit ooit mogen meemaken."

De supporter organiseerde een evenement in Dordrecht waar de wedstrijd op een groot scherm te zien was. Hij zegt dat de winst ook goed is voor de economie: "Veel mensen leren kennismaken met het eiland. Voor ons Antillianen is het goed om positief onder een vergrootglas te staan."

Suriname moet nog even wachten

In Guatemala-Stad verliep de nacht heel anders. De Surinaamse 'Natio' verloor met 3-1 en miste zo directe plaatsing. Toch is er nog hoop: door een eigen doelpunt van Guatemala mag Suriname in maart deelnemen aan de play-offs.

De teleurstelling dat ze niet in één keer doorgaan naar het WK is voelbaar: "Het leek alsof ze zichzelf niet waren. Het leek alsof ze de druk van Suriname op zich hadden en dat ze niet vooruit waren te branden. Het was een beetje slap", zegt supporter Jerrel Linger tegen Hart van Nederland.

In Paramaribo, de hoofdstad van Suriname, waren duizenden fans op de been. Met vlaggen, trommels en vuvuzela’s zongen ze het volkslied, vol spanning en trots. De regering had zelfs al aangekondigd dat woensdag een nationale vrije dag zou worden bij plaatsing, maar dat feestje gaat voorlopig niet door.

Toch overheerst trots bij veel Surinamers, zowel daar als hier in Nederland. Want nog nooit stond hun land zó dicht bij het WK.