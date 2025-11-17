Terug

Oranje wint met overtuiging van Litouwen en plaatst zich voor WK

Voetbal

Vandaag, 22:45

Het Nederlands Elftal heeft maandagavond in de Johan Cruijff ArenA overtuigend gewonnen van Litouwen. Met 4-0 wist Oranje de wedstrijd naar zich toe trekken. De eerste goal kwam van Tijjani Reijnders. Door deze winst heeft Nederland het WK-ticket voor volgend jaar veiliggesteld. Dat kampioenschap zal plaatsvinden in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Na ruim een kwartier spelen opende Tijjani Reijnders op aangeven van Frenkie de Jong de score. De overige doelpunten vielen allemaal na rust. Cody Gakpo benutte in de 58ste minuut een strafschop, die was gegeven na een handsbal. Xavi Simons schoot in de 60ste minuut hard de 3-0 binnen en kort daarna zorgde Donyell Malen na een goede individuele actie voor de vierde treffer.

In de slotfase maakte Feyenoorder Luciano Valente zijn debuut voor Oranje, dat uit acht kwalificatiewedstrijden 20 punten behaalde. Alleen tegen nummer 2 Polen werd twee keer punten verspeeld: 1-1 en nog eens 1-1.

De loting voor het WK is op 5 december in Washington.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

