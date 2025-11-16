Feyenoorder Luciano Valente staat voor debuut in Oranje

Feyenoord-middenvelder Luciano Valente staat op het punt om beloond te worden voor zijn stormachtige ontwikkeling. De 22-jarige Groninger gaat namelijk zo goed als zeker zijn eerste minuten maken voor het Nederlands elftal, dat morgen haar laatste WK-kwalificatiewedstrijd speelt tegen Litouwen.

Koeman hintte zondag in gesprek met Noa Vahle dat hij maandag minuten gaat maken in het WK-kwalificatieduel met Litouwen. Dat zie je in de video van Vandaag Inside bovenaan.

Dat Valente het veld op mag tijdens de wedstrijd, blijkt uit de woorden van bondscoach Ronald Koeman tijdens de persconferentie van zondag. Als een verslaggeefster vraagt of Valente zijn debuut zal maken, kan Koeman zijn glimlach niet verbergen. Als de verslaggeefster vervolgens zegt: "De glimlach zegt genoeg", antwoordt Koeman bevestigend met een simpele "ja".

Dat betekent dat Luciano Valente, die eerder dit jaar de overstap maakte van FC Groningen naar Feyenoord, zijn eerste minuten voor het Nederlands elftal zal gaan maken. Daarmee wordt de creatieveling beloond voor zijn goede ontwikkeling bij de Rotterdammers.

Half Italiaans

Mocht Valente inderdaad minuten gaan maken in het tricot van Oranje, dan komt er ook gelijk een einde aan een slepend dilemma voor de middenvelder. Valente heeft namelijk een Italiaanse vader en zou dus ook voor de Azzuri kunnen uitkomen. Zijn moeder is echter Nederlands en lijkt nu dus aan het langste eind te gaan trekken. Als Valente minuten maakt voor het Nederlands elftal, is het bijna onmogelijk om nog over te stappen naar de Italianen.

Maandagavond speelt het Nederlands elftal tegen Litouwen, dat momenteel laatste staat in de WK-kwalificatiepoule. Nederland is al zo goed als zeker van deelname aan het WK voetbal van aankomend jaar. Alleen als Nederland het duel met hekkensluiter Litouwen verliest en nummer twee Polen met meer dan dertien goals verschil wint van Malta, komt WK deelname in gevaar. Maar zelfs dan is er nog een play-off wedstrijd.