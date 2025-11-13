Terug

Ook Quilindschy Hartman valt weg bij Oranje

Voetbal

Vandaag, 11:45

Verdediger Quilindschy Hartman is afgevallen bij het Nederlands elftal in aanloop naar het WK-kwalificatieduel met Polen van vrijdag. De 23-jarige linksback van Burnley is ziek. Bondscoach Ronald Koeman roept geen vervanger op, waardoor de selectie uit 24 spelers bestaat.

Hartman maakte afgelopen maand zijn rentree in de selectie van het Nederlands elftal. De voormalige verdediger van Feyenoord viel in tegen Malta en speelde zo zijn vijfde interland, zijn eerste sinds eind 2023.

Spits Wout Weghorst haakte eerder om fysieke klachten al af bij Oranje. Emmanuel Emegha was uit voorzorg al als vervanger opgeroepen.

Oranje hoopt zich vrijdag in Warschau te plaatsen voor het WK voetbal van volgend jaar. Bij een zege is dat het geval, anders valt de beslissing maandag in het afsluitende thuisduel met Litouwen.

Door ANP

