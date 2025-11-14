Oranje vrijwel zeker van WK na gelijkspel in Polen

Het Nederlands Elftal is weer een stap dichter bij plaatsing voor het WK voetbal van komende zomer. In Polen kwam Oranje eerst nog op achterstand, maar door de gelijkmaker is de eerste plek in de kwalificatiegroep nagenoeg zeker.

Vlak voor rust namen de Polen de leiding via Jakub Kaminski, die na een snelle counter rustig bleef oog in oog met keeper Bart Verbruggen. Na de theepauze maakte Memphis Depay uit een rebound gelijk. Ondanks een aantal kansen voor de Polen wist Oranje het gelijkspel over de streep te trekken.

De voorsprong in de stand blijft daarmee drie punten, met nog één wedstrijd te gaan. Bovendien is het verschil qua doelsaldo alleen theoretisch nog in te halen door de Polen. Nederland heeft maandag tegen Litouwen aan een punt genoeg om zich definitief te plaatsen voor het WK in de VS, Canada en Mexico.

Toch vuurwerk op het veld

De vrij tamme wedstrijd werd na een klein uur spelen even onderbroken. Van achter een van beide doelen gooiden fans van Polen vele vuurwerkfakkels het veld op. De scheidsrechter stuurde beide ploegen even naar de kant. Nadat het vuurwerk was opgeruimd, kon het duel na een kleine vijf minuten weer worden hervat.