Vliegverkeer Eindhoven Airport weer opgestart na signaleren drones

Het vliegverkeer van en naar Eindhoven Airport is zaterdagavond laat weer opgestart. Dat meldt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee aan Hart van Nederland. Het luchtruim ging eerder op de avond dicht nadat meerdere drones bij de luchthaven waren gesignaleerd.

Het vliegverkeer werd zaterdagavond uit voorzorg omgeleid. "Counter-drone middelen van Defensie staan paraat om in te grijpen", schreef demissionair defensieminister Ruben Brekelmans op X.

Inmiddels heeft Defensie maatregelen getroffen, aldus Brekelmans. Welke maatregelen dat zijn, wordt vanwege veiligheidsredenen niet bekendgemaakt. "Verstoring van vliegverkeer met drones is onaanvaardbaar. Dus treden we hiertegen op", schrijft hij.

Wat er precies aan de hand was en wat de herkomst was van de drones, is nog onbekend. Verslaggever van Hart van Nederland Joya de Boer laat weten dat de Koninklijke Marechaussee in groten getale aanwezig is op het vliegveld. Er vindt onderzoek plaats en er leven nog veel vragen.

Ook vliegbasis Volkel getroffen

Vliegbasis Volkel, op zo'n dertig kilometer afstand, had vrijdagavond last van drones. Daar werd ook al ingegrepen toen onbekende drones boven het terrein werden gezien.

Het is verboden om drones in de buurt van vliegvelden te laten vliegen. Ze vormen een groot risico voor stijgende en landende vliegtuigen. De marechaussee en politie onderzoeken nog waar de drones vandaan komen.