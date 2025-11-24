Kyra en Jason testen noodsituatie uit en zijn verrast: 'Dit hadden we niet genoeg'

Kyra en Jason Edenburg mochten maandagochtend eindelijk weer de stekker in het stopcontact steken. Drie dagen lang leefden ze alsof er een echte noodsituatie was: zonder stroom, telefoonbereik of verwarming en volledig afhankelijk van een noodpakket. In een speciaal dagboek hielden ze bij wat er goed ging, wat tegenviel en welke spullen ze misten. Met soms verrassende conclusies.

Het jonge stel heeft een zoon van 2 en ze waren een van de zes gezinnen die meededen aan de bijzondere proef. Vooraf maakte Kyra zich vooral zorgen om de kou, maar uiteindelijk bleek het water het grootste struikelblok. Het advies is drie liter per persoon per dag op voorraad te hebben. “Wij hadden twaalf liter, dat was eigenlijk niet genoeg.”

Veel water nodig

De deelnemers mochten vanwege hygiëne wel gebruikmaken van stromend water. Alleen op dag twee probeerden ze het zonder en dat vond het stel wel pittig: "Dan merk je wel: wow, ik gebruik het kraanwater erg veel. Je staat er niet bij stil, maar je hebt echt veel water nodig als je iets met de hand afwast. Of tijdens het koken, je kunt niet om elk klein ding je handen wassen, daarvoor hadden we dus hand sanitizer." Kyra ziet de voorgeschreven drie liter water per persoon per dag om in huis te hebben dan ook als een absoluut minimum.

Volgens de Veiligheidsregio leverde het weekend waardevolle inzichten op, juist omdat de deelnemers niet wisten wat er precies ging gebeuren. De dagboeken worden gebruikt om te bepalen welke informatie inwoners echt nodig hebben in een crisis, en waar noodplannen moeten worden aangescherpt. De burgemeester hoopt dat de proef een voorbeeld wordt voor de rest van Nederland.

De deelnemende gezinnen kregen een noodpakket van de gemeente. In onderstaande video zie je wat daar onder andere in zit:

2:13 Nederlanders moeten 72 uur zelfredzaam zijn, maar noodpakket is te duur

Moestuin aanleggen

De temperatuur in huis viel uiteindelijk best mee: "Toen de thermostaat vanochtend aansprong, was het 14,5 graden binnen." De koude douche was wel afzien. Toch kijken Kyra en Jason positief terug op de afgelopen dagen. "Je komt erachter dat je helemaal niet zo veel nodig hebt."

Ze leerden dat ze zich toch nog wel wat beter moeten voorbereiden, en willen een aantal tips uit de afgelopen dagen invoeren hun dagelijks leven. Zo pakten ze tijdens het koken een warme pan in een dekbed in: "Zodat het eten daar een stoofpotje in kan worden, dat was heel fijn om gas te besparen. En we willen misschien een moestuintje aanleggen."

De dagen radiostilte hadden wel voordelen. "Het eerste wat ik merkte toen de telefoon op vliegtuigstand ging, is hoe rustgevend het is om niet constant meldingen binnen te krijgen. Ik zei ook nog, misschien moeten we dit af en toe voor de fun doen."