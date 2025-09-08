Terug

Met deze ingrediënten kook je als een sterrenchef tijdens een noodsituatie

Eten

Vandaag, 17:24

Link gekopieerd

Een blik bonen, een blikje Smac of ravioli uit blik: de meeste mensen zetten het niet graag op tafel. Toch draaien topkoks Jord Althuizen en Terry Priem er hun hand niet voor om. Samen met foodinfluencers en studenten van de Rotterdamse Albeda-koksopleiding brengen zij nu een bijzonder kookboek uit: 'Het Meeste RampZalige Kookboek, voor als er pittige tijden aanbreken'. Het kookboek is meer een magazine en is bedacht door de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en maakt deel uit van een campagne om inwoners beter voor te bereiden op rampen.

Het idee is simpel: stel dat je door een stroomstoring of noodsituatie niet naar de supermarkt kunt, dan moet je kunnen terugvallen op lang houdbare producten uit je voorraadkast. In het magazine staan acht tot tien recepten die allemaal gemaakt zijn met simpele, goedkope en lang houdbare ingrediënten. Denk aan ingeblikte ravioli, een pot met groente, een zak met rijst, ingeblikte ansjovis of nog ergens wat chilipoeder of knoflook.

Volgens de initiatiefnemers laten de koks zien dat je daar met wat creativiteit toch een smakelijke maaltijd van kunt maken. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan een Korean grilled smac sandwich, een bonenstoof of een snelle wrap met een tonijn-linzensalade.

Rampzalig goed koken

De officiële presentatie van het magazine gebeurde maandag plaats in Rotterdam. Daar gaven de chefs samen met influencers live kookdemonstraties. Studenten van de koksopleiding lieten zien hoe zij met noodpakketproducten aan de slag gingen. Bezoekers konden vervolgens zelf proeven hoe simpel blikvoer verandert in een ‘rampzalige’ lekkere maaltijd.

Beeld: Rijnmondveilig.nl

Beeld: Rijnmondveilig.nl

Het kookmagazine wordt verspreid in de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht en Zuid-Holland-Zuid. De recepten komen daarnaast ook online te staan, zodat iedereen in Nederland mee kan koken met de trapkast-ingrediënten.

Serieuze boodschap met een knipoog

De veiligheidsregio benadrukt dat de actie een knipoog heeft, maar ook een serieuze boodschap. "We moeten er rekening mee houden dat er momenten zijn waarop je even niet naar de supermarkt kunt," zegt directeur Arjen Littoij. "Met dit kookboek laten we zien dat je dan niet met lege handen hoeft te zitten."

