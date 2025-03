Nederlanders moeten zich 72 uur kunnen redden, maar noodpakket is veel te duur

Het kabinet vindt dat Nederlanders zich moeten voorbereiden op noodsituaties. Het ministerie van Justitie en Veiligheid liet eerder deze week weten dat iedereen zich 72 uur zou moeten redden in geval van een ramp, cyberaanval of oorlog. Er wordt dan ook aanbevolen om een noodpakket in huis te nemen, maar veel Nederlanders kunnen zich dit helemaal niet veroorloven.

Luuk van de Ruit, eigenaar van Prepshop in Utrecht, biedt verschillende noodpakketten aan met prijzen die variëren van zo'n 220 euro voor een emmer en 275 euro voor de kleinste rugzak die dient als noodpakket. Behoorlijke prijzen, zo is De Ruit ook zelf van mening. "Dat komt omdat er dure producten in zitten die wij erg belangrijk vinden om toe te voegen."

"In zo'n noodpakket zit onder meer een waterfilter en voor twee dagen aan eten voor twee volwassenen", legt De Ruit uit. Daarbij is volgens de eigenaar van de winkel het waterfilter het belangrijkst. "Je kan twee weken zonder eten. Het is niet heel aangenaam, maar het kan. Het is het belangrijkst dat je blijft drinken."

Forse uitgave

Toch blijft het noodpakket voor veel mensen een forse uitgave. Uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel blijkt dat 13 procent van de Nederlanders, die deelnamen aan het onderzoek, een noodpakket niet kan betalen. Zo'n 26 procent vindt dat de overheid aan alle Nederlanders een gratis noodpakket aan moet bieden.

Hoewel wordt aangeraden om voor drie dagen houdbaar voedsel in huis te hebben, blijkt het het onderzoek dat mensen vooral dekens, reservesleutels en medicijnen achter de hand hebben in het geval van een noodsituatie. Een fluitje, noodradio en kopieën van identiteitsbewijzen hebben mensen het minst in huis.