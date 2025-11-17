Campagne start: ben jij voorbereid op een noodsituatie?

Op televisie, op billboards op treinstations en via reclamezuilen in grote supermarkten: overal in het land worden we maandag gewaarschuwd voor een noodsituatie. Maar geen zorgen: zo ver is het nog niet.

Het is allemaal onderdeel van de landelijke overheidscampagne ‘Denk Vooruit’. Hiermee wil de overheid de bevolking voorbereiden op een noodsituatie. Want we leven in een tijd waarin alles vanzelfsprekend lijkt: stroom uit het stopcontact, bereik op je telefoon, volle schappen in de winkel. Tot het er ineens niet meer is. Bij een noodsituatie kan ons land even helemaal 'op zwart' staan.

Wees voorbereid

In zo’n noodsituatie is het volgens de overheid belangrijk dat mensen voorbereid zijn, want de eerste 72 uur kunnen hulpdiensten niet overal tegelijk zijn. De campagne richt zich op drie hoofdzaken: een noodplan en -pakket, en noodcommunicatie.

De overheid raadt bijvoorbeeld aan een noodpakket in huis te hebben waarmee je de eerste 72 uur (drie dagen) van een noodsituatie vol kunt houden. 'De inhoud van een noodpakket kan voor iedereen verschillend zijn. Daarom adviseert de overheid goed na te denken over je eigen situatie. Misschien gebruik je wel medicijnen, heb je kinderen die babyvoeding gebruiken of luiers nodig hebben.'

Sinds maandagochtend verspreidt de overheid de boodschap via meerdere kanalen. Zo verschijnen er crisisachtige banners en waarschuwingen op televisie, radio, sociale media, in het ov, bij webshops en zelfs bij geldautomaten.