Bijna kwart miljoen mensen bestellen noodpakket van Sinterklaasjournaal

Vandaag, 17:25

Bijna een kwart miljoen mensen hebben sinds de uitzending van dinsdag een noodpakket van Het Sinterklaasjournaal besteld, aldus de NTR. De Hoofdpiet riep in de uitzending kijkers op een noodpakket te reserveren via de website van het kinderprogramma, en dat is inmiddels door 247.559 mensen gedaan. Dat is bijna een op de zes mensen die lineair naar de uitzending heeft gekeken.

In Het Sinterklaasjournaal gaf de Hoofdpiet aan dat hij er genoeg van heeft dat er elke keer problemen zijn bij de intocht van Sinterklaas. Daarom riep hij in het programma iedereen in Nederland op een noodpakket aan te schaffen, "om het sinterklaasfeest door te komen mocht er iets misgaan". Inmiddels is het pakket dus door een kwart miljoen mensen besteld.

Op de website van Het Sinterklaasjournaal kunnen mensen zo'n noodpakket reserveren. Dit kunnen ze doen door hun naam in te vullen, waarna ze in een filmpje zien hoe een van de pieten een pakket reserveert. De NTR laat woensdag weten niet te kunnen zeggen wat er verder mee gaat gebeuren: "dat laten we toch echt bij de Hoofdpiet".

Ook Foort van Oosten, Minister van Justitie en Veiligheid, heeft een noodpakket aangeschaft:

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

