Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Sinterklaasjournaal succesvol van start, kijkers enthousiast over terugkeer Pietje Paniek

TV-programma's

Vandaag, 09:05

Link gekopieerd

Fans van het sinterklaasfeest konden maandag weer genieten van Het Sinterklaasjournaal. In de eerste uitzending van het programma, dat dit jaar 25 jaar bestaat, praatte Merel Westrik zowel kinderen als volwassenen bij over de komst van de Goedheiligman, die dit jaar voet aan wal zet op het eiland Texel. Op sociale media zijn kijkers enthousiast over de start van het journaal, maar het is vooral de terugkeer van een oude bekende die met veel vreugde wordt ontvangen.

Het Sinterklaasjournaal werd maandagavond door bijna 1,8 miljoen mensen bekeken. In de eerste aflevering was onder meer te zien dat het personage Pietje Paniek na tien jaar terug is gekeerd in het kinderprogramma. Het personage was zeer populair in Het Sinterklaasjournaal, maar cabaretier Jochem Myjer besloot in 2016 te stoppen met de rol, omdat "de lol eraf was" door alle commotie over de overgang naar roetveegpieten. "Je denkt alleen maar: als er maar niks gebeurt", zei hij daarover in College Tour.

Myjer heeft een speciale band met Texel, waar Sinterklaas dit jaar aankomt. De komiek plaatste maandagavond op Instagram een foto samen met zijn alter ego Pietje Paniek. "We wisten allebei nog niet dat hij voor het eerst in tien jaar van Sinterklaas en de Hoofdpiet kennelijk weer mee mag op de stoomboot naar Nederland", schrijft hij. Op sociale media wordt de terugkeer van Pietje Paniek met veel vreugde ontvangen.

Groot gemist om Dieuwertje Blok

Het Sinterklaasjournaal bestaat dit jaar 25 jaar. De presentatie was 23 jaar in handen van Dieuwertje Blok. Merel Westrik nam het afgelopen jaar van haar over, omdat Blok ernstig ziek was. Zij overleed in maart 2025. Verslaggever Jeroen Kramer, die al twintig jaar meewerkt aan het Sinterklaasjournaal, laat aan De Telegraaf weten dat het gemis om Dieuwertje groot is.

"Ze is heel veel ter sprake gekomen op de set", zegt Kramer. "Het blijft bizar dat ze er niet meer is." Kramer vindt dat Westrik het fantastisch doet. Toch kostte het hem moeite om te wennen aan de nieuwe situatie. "Ik heb me regelmatig versproken. Dan zei ik per ongeluk de naam van Dieuwertje. Dat soort rare dingen."

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Merel Westrik trapt Sinterklaasjournaal af, eerste editie na overlijden Dieuwertje Blok
Merel Westrik trapt Sinterklaasjournaal af, eerste editie na overlijden Dieuwertje Blok
In deze gemeente is dit jaar de landelijke intocht van Sinterklaas
In deze gemeente is dit jaar de landelijke intocht van Sinterklaas

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.