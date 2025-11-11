Sinterklaasjournaal succesvol van start, kijkers enthousiast over terugkeer Pietje Paniek

Fans van het sinterklaasfeest konden maandag weer genieten van Het Sinterklaasjournaal. In de eerste uitzending van het programma, dat dit jaar 25 jaar bestaat, praatte Merel Westrik zowel kinderen als volwassenen bij over de komst van de Goedheiligman, die dit jaar voet aan wal zet op het eiland Texel. Op sociale media zijn kijkers enthousiast over de start van het journaal, maar het is vooral de terugkeer van een oude bekende die met veel vreugde wordt ontvangen.

Het Sinterklaasjournaal werd maandagavond door bijna 1,8 miljoen mensen bekeken. In de eerste aflevering was onder meer te zien dat het personage Pietje Paniek na tien jaar terug is gekeerd in het kinderprogramma. Het personage was zeer populair in Het Sinterklaasjournaal, maar cabaretier Jochem Myjer besloot in 2016 te stoppen met de rol, omdat "de lol eraf was" door alle commotie over de overgang naar roetveegpieten. "Je denkt alleen maar: als er maar niks gebeurt", zei hij daarover in College Tour.

Myjer heeft een speciale band met Texel, waar Sinterklaas dit jaar aankomt. De komiek plaatste maandagavond op Instagram een foto samen met zijn alter ego Pietje Paniek. "We wisten allebei nog niet dat hij voor het eerst in tien jaar van Sinterklaas en de Hoofdpiet kennelijk weer mee mag op de stoomboot naar Nederland", schrijft hij. Op sociale media wordt de terugkeer van Pietje Paniek met veel vreugde ontvangen.

Groot gemist om Dieuwertje Blok

Het Sinterklaasjournaal bestaat dit jaar 25 jaar. De presentatie was 23 jaar in handen van Dieuwertje Blok. Merel Westrik nam het afgelopen jaar van haar over, omdat Blok ernstig ziek was. Zij overleed in maart 2025. Verslaggever Jeroen Kramer, die al twintig jaar meewerkt aan het Sinterklaasjournaal, laat aan De Telegraaf weten dat het gemis om Dieuwertje groot is.

"Ze is heel veel ter sprake gekomen op de set", zegt Kramer. "Het blijft bizar dat ze er niet meer is." Kramer vindt dat Westrik het fantastisch doet. Toch kostte het hem moeite om te wennen aan de nieuwe situatie. "Ik heb me regelmatig versproken. Dan zei ik per ongeluk de naam van Dieuwertje. Dat soort rare dingen."