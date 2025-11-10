Terug

Merel Westrik trapt Sinterklaasjournaal af, eerste editie na overlijden Dieuwertje Blok

Vandaag, 19:56

Kinderen en ouders kunnen vanaf maandag weer genieten van Het Sinterklaasjournaal. Hoewel de nieuwe serie een verdrietig tintje heeft — het is de eerste editie na het overlijden van presentatrice Dieuwertje Blok — neemt Merel Westrik de kijkers de komende weken opnieuw mee in de wereld van Pieten, pepernoten en pakjes.

Merel Westrik presenteert dit jaar Het Sinterklaasjournaal als opvolgster van Dieuwertje Blok, die het programma van 2001 tot 2023 presenteerde. Dieuwertje Blok overleed op 2 maart op 67-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker, en haar overlijden zorgde dan ook voor een grote schok in Nederland. De echtgenoot van Blok, journalist en radiopresentator Peter de Bie, overleed op 3 juni op de dag van zijn 75e verjaardag.

In Shownieuws werd er gekeken naar een greep uit de hartverwarmende eerbetonen aan de op 67-jarige leeftijd overleden Dieuwertje Blok:

Het Sinterklaasjournaal is vanaf maandag 10 november te bekijken op NPO 3 om 18.00 uur. Het programma is tot pakjesavond op 5 december dagelijks te zien. De landelijke intocht op Texel is dit jaar op zaterdag 15 november, en Het Sinterklaasjournaal zal live verslag doen van de intocht vanaf 12.00 uur op NPO 3.

Door Redactie Hart van Nederland

