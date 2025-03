Dieuwertje Blok herdacht in kranten: 'Als iemand een standbeeld verdient, is zij het'

In de ochtendkranten staan woensdag diverse rouwadvertenties waarin Dieuwertje Blok wordt herdacht. De presentatrice van het Sinterklaasjournaal overleed zondagavond op 67-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Het overlijden levert bedroefde reacties op.

De NPO en alle omroepen hebben een grote advertentie geplaatst in het AD en de Volkskrant. "Hoewel zij bij een paar omroepen heeft gewerkt, voelde het alsof Dieuwertje van ons allemaal was", staat in de tekst. "We zullen haar enorm missen, als collega en als mens, en wensen haar naasten en dierbaren veel sterkte toe."

In de Volkskrant staat ook een advertentie van Uitgeverij Meulenhoff, die het boek Dragelijke Lichtheid van haar uitgaf. "Het was een feest om samen met Dieuwertje aan dit persoonlijke boek te werken, we zullen haar ontzettend missen", schrijft de uitgeverij.

Herinneringen

In veel kranten delen lezers ook persoonlijke herinneringen aan de presentatrice en schrijfster. "Zij was de enige BN'er zonder kapsones", prijst een lezer in het AD. "Als iemand een standbeeld verdient, is het Dieuwertje Blok", meent een ander. "Niemand kan kinderen zo inspireren als zij."

De leukste lieverd, de mooiste en meest bijzondere vrouw van Nederland is niet meer. Een lezer van het AD

Ook in de Volkskrant delen veel lezers hun gedachten over het overlijden van Blok. "Het sinterklaasfeest heeft al heel veel transformaties doorgemaakt, maar deze vind ik misschien toch de zwaarste", merkt een trouwe fan van haar op in de krant. "Het Sinterklaasjournaal en een toespraak voor de Dodenherdenking, een groter contrast is er niet. Maar Dieuwertje Blok kon het beide", constateert een andere lezer.

Hart van Nederland/ANP