Condoleanceregister voor Dieuwertje Blok opent in Hilversum

Beeld & Geluid in Hilversum opent dinsdag een condoleanceregister voor Dieuwertje Blok. Fans en collega’s kunnen daar een boodschap achterlaten voor de presentatrice, die zondag op 67-jarige leeftijd overleed aan kanker.

Het register zal in de centrale hal van het mediamuseum staan en is voor iedereen toegankelijk. Bij de plek staat een foto van Blok en informatie over haar bijdrage aan de televisiewereld.

Ook Sinterklaasjournaal opent register

Op de website van het Sinterklaasjournaal is eveneens een condoleanceregister geopend. Blok presenteerde het programma ruim twintig jaar, van 2001 tot en met 2023. Inmiddels zijn daar al 1100 berichten binnengekomen, die later met haar nabestaanden worden gedeeld.

ANP