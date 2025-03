Presentatrice en actrice Dieuwertje Blok (67) overleden

Presentatrice Dieuwertje Blok is zondagavond overleden. Dat heeft haar echtgenoot maandag aan het ANP laten weten. Blok werd 67 jaar en leed aan kanker. In januari maakte ze bekend dat de ziekte was teruggekeerd en dat ze haar werk als presentatrice definitief moest neerleggen.

Het nieuws dat de kanker was teruggekeerd en dat ze haar werk definitief moest neerleggen, kwam voor velen als een schok. In de bovenstaande video bespreken ze bij Shownieuws hoe dit nieuws bij hen binnenkwam.

In 2024 maakte de presentatrice bekend dat haar neus geamputeerd moest worden vanwege neuskanker. Hierdoor kon ze dat jaar niet het Sinterklaasjournaal presenteren, waardoor Merel Westerik het programma overnam. In 2025 zou Blok de rol weer op zich nemen, maar zover kwam het niet. Eind januari van dit jaar werd bekend dat de kanker terug was en dat ze niet meer beter zou worden.

Lange tv-carrière

Blok begon haar televisiecarrière in de jaren ’80 en presenteerde programma’s bij de KRO, Veronica en de VARA. Ze maakte ook een kort uitstapje naar stadszender AT5. Ze was onder andere te zien als omroepster en presenteerde nieuws- en actualiteitenprogramma’s zoals Nova.

Het programma waar de meeste mensen haar van kennen, is zonder twijfel het Sinterklaasjournaal. Sinds 2001 was zij de vaste presentatrice van de dagelijkse show rondom het feest. Daarnaast presenteerde ze jarenlang Podium Witteman, een programma over klassieke muziek.

Naast haar werk als presentatrice speelde Blok in verschillende Nederlandse films en series. Ook was haar stem te horen in luisterboeken en documentaires. Blok won meerdere prijzen voor haar werk, waaronder een Ere-Zilveren Nipkowschijf voor haar bijdrage aan de Nederlandse televisie. Ze werd geroemd om haar warme en betrouwbare uitstraling.

Goede doelen

Afgelopen december werd Blok nog benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens een bijeenkomst van Het Sinterklaasjournaal in Baarn werd de presentatrice compleet verrast door burgemeester Mark Verheijen van de gemeente Wijdemeren. Hij prees haar enorme maatschappelijke inzet.

Blok zette zich jarenlang in voor organisaties als VluchtelingenWerk Nederland, de Hartstichting en het Wereld Natuur Fonds. Verheijen sprak lovende woorden over haar invloed in de samenleving: "We vragen ons in Nederland in toenemende mate af: ‘Wat bindt ons eigenlijk nog in dit land?’ Misschien is het antwoord wel simpel: Dieuwertje Blok."

De uitvaart vindt in besloten kring plaats.