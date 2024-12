Dieuwertje Blok moest Sinterklaasjournaal missen door uitzaaiing

Dieuwertje Blok kon het Sinterklaasjournaal dit jaar niet presenteren omdat haar kanker was uitgezaaid. De presentatrice moest daardoor een tweede operatie ondergaan, vertelt ze in RTL Boulevard.

Dieuwertje Blok bedankte eerder iedereen voor de steun in het Sinterklaasjournaal, zoals te zien is in bovenstaande video.

"Ik voelde een bobbel in m'n hals, bij m'n oor", vertelt Blok, die in eerste instantie alleen neuskanker had. "Dat was na de hele neusoperatie. Die was oké, maar de operatie erna is heel ingrijpend geweest, met bestraling."

Blok moest eerder haar neus laten amputeren door de kanker. Op dit moment heeft ze een tijdelijke neus. "Ik wacht nog op m'n definitieve neus, met een magneet. Die krijg ik half december", aldus de presentatrice.

Lintje

Blok werd dinsdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De 67-jarige presentatrice werd verrast op een bijeenkomst van Het Sinterklaasjournaal in Baarn, waar burgemeester Mark Verheijen van de gemeente Wijdemeren haar het bijbehorende lintje opspelde. Blok noemt het moment in Boulevard "een heerlijke afronding van een kutjaar, van een klotejaar".

ANP