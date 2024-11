Dieuwertje Blok keert éven terug in het Sinterklaasjournaal: 'Wil iedereen bedanken'

De NTR deelde maandag de eerste beelden van het Sinterklaasjournaal met Merel Westrik. Voor de vaste kijker zal het even wennen zijn dat zij de vaste presentatrice van het programma, Dieuwertje Blok, wegens ziekte vervangt. Maar in een promo die het Sinterklaasjournaal dinsdag deelt op Instagram, kunnen we tóch nog even genieten van de vertrouwdheid van Blok.

De landelijke intocht van Sinterklaas is dit jaar in Vianen. Daar zijn ze inmiddels helemaal klaar voor de komst van de goedheiligman, zo is te zien in bovenstaande video.

"Moet je raden met wie ik nu aan het bellen ben", begint Westrik de video. Niet veel later blijkt dat Dieuwertje Blok aan de lijn hangt. Blok laat weten dankbaar te zijn voor alle lieve reacties die ze het afgelopen jaar heeft ontvangen omdat ze ziek is. In april werd bekend dat ze tijdelijk stopt met haar werkzaamheden, omdat ze herstellende is van een neusoperatie.

'Je kan het'

Ook wenst Dieuwertje Blok haar vervangster veel succes met de presentatie van het kinderprogramma. "Je kan het, ik weet het zeker", laat ze weten. Merel Westrik zegt erg veel zin te hebben in de komende weken. "Ik ga ontzettend mijn best doen."

Westrik vervangt Blok vanwege haar herstel na een neusamputatie. Lotgenoten van de presentatrice weten hoe het is om te leven met neusprothese. Bekijk hun verhaal:

3:21 Lotgenoten Dieuwertje weten hoe het is om te leven met neusprothese: 'Rollercoaster'

Reacties

De video kan rekenen op liefdevolle reacties, en volgers op Instagram wensen Dieuwertje veel sterkte met haar herstel. "Beterschap, Dieuwertje! Ik hoop dat u er volgend jaar weer zit", schrijft iemand. Daarnaast wensen volgers Westrik veel succes met de presentatie. "Je hebt het nog nooit gedaan, dus ik denk dat je het wel kan!"

Het Sinterklaasjournaal is vanaf maandag 11 november te zien is op NPO 3 bij Zapp. De landelijke intocht in Vianen is op zaterdag 16 november.